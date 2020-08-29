专家：二度感染新冠不会成重症

（德国之声中文网）8月中旬，香港大学李嘉诚医学院微生物学系研究团队表示，发现一名33岁的香港男性在首次确诊感染四个半月后再度感染新冠病毒。该男子第一次感染时，出现喉咙痛、咳嗽、发烧等症状，于3月26日确诊。随后他的症状逐步减轻，4月14日出院。4个月后，该男子在出游后从西班牙经英国返回香港，在机场再次被检测出新冠病毒阳性。他再度入院治疗，但一直未有病征。

研究团队对该男子第一次感染新冠病毒时在医院的留样和第二次感染的新冠病毒株进行了基因排序对比，发现两次感染的病毒株有24处不同。研究者因此确定，该男子为康复后再次受到感染，而非“复阳”。该病例被视为全球首宗经科学证明的重复感染病例。研究团队主要人员之一、香港大学李嘉诚医学院微生物学系临床副教授杜启泓在接受港媒采访时表示，这次研究结果显示，民众无法对新冠肺炎终身免疫，患者可能会在康复后再度感染，群体免疫的措施因此可能没有用。

在香港研究者报告该病例之后，荷兰、比利时和美国的研究者也宣布在自己的国家各发现一例新冠患者康复后再感染的病例。

对于这一现象，德国柏林夏里特医院病毒学家德罗斯滕教授（Christian Drosten）9月1日在接受北德意志电台采访时表示，他非常确信，因新冠感染患病的人在康复后会有抗体，至少可以在现今新冠大流行中起到保护作用。他说，在个别情况下，新冠康复者再次接触到新冠病毒后可能出现新的、浅表的感染，但不会出现严重肺炎。他同时认为，过去一段时间有关再次感染的报告是罕见的例子，不是常规的状况。

疫苗仍是战胜新冠的希望所在

香港大学微生物学系团队在公布香港患者再度感染的研究结果后也指出，如果不是该患者在入境时被检测出呈阳性，没有人会发现他再次感染了新冠肺炎。这是因为上次感染之后免疫记忆还在，新冠病毒可以进入人体，但没有进入肺部显现出症状。此外，研究还证明，该患者第二次感染时，鼻腔里有较高浓度的新冠病毒，具有较高传染性，这是因为鼻腔防止病毒感染的主要途径是黏膜免疫，而新冠病毒感染后所产生的黏膜免疫记忆较弱。不过，在第二次感染之后，患者入院5天内就出现了抗体，与第一次感染时相比，具有高度传染性的时间缩短了，这也代表他具有一定的免疫能力。

对于该研究结果对接种疫苗的启示，有研究者认为，疫苗可能做不到完全防止感染，不过，如果打了疫苗，在感染新冠后不表现出任何症状，也就达到了接种疫苗的效果，即防止重症患者出现。



乐然（综合报道）

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