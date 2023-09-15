专家：习近平近期目标是成为“南半球的领导者”

（德国之声中文网）周五（9月15日），中国和赞比亚将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，这是美国这个主要全球竞争对手与全球南方国家加深联系的最新举措。

中国国家主席习近平和赞比亚总统希奇莱马宣布这一协议之前，还与另一位来访者、柬埔寨新任首相洪玛奈进行了亲切友好的交谈。两天前，习近平会见了前来访问的委内瑞拉总统马杜罗，将中委关系提升为“全天候”战略伙伴关系。

来自非洲、东南亚和拉丁美洲的这三位领导人谈到了中国在世界这些地区日益增强的作用以及中国成为全球领导者的雄心。美国及其伙伴国担心中国的崛起会破坏现有的国际秩序。面对来自这些国家日益增长的压力，这个世界第二大经济体正试图将自己塑造成一个维护全球南部利益的强大国家。

据中国官媒央视报道，习近平对赞比亚总统希奇莱马表示，发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，已经成为不可逆转的时代潮流。

希奇莱马回应道：“我们赞赏您在积极改变全球秩序方面所发挥的作用，提升了南半球国家在国际事务中应有的地位。”

习近平本周与委内瑞拉总统马杜罗建立的“全天候”伙伴关系比与赞比亚的关系更为密切。中国只与少数几个国家建立了这种关系，这表明无论国际形势发生何种变化，两国都将保持密切关系。

“中国渴望塑造一个符合其利益并承认其大国地位的体系，”澳大利亚国立大学中国问题研究员陈星宇（Edward Chan）表示，“实现这一目标需要增强其影响全球话语的能力，这可以通过获得更多国际支持来实现。”

金砖五国在多极世界中展现实力

上个月，金砖五国——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——同意邀请沙特阿拉伯、伊朗、阿拉伯联合酋长国、阿根廷、埃及和埃塞俄比亚于明年加入，将令其成为一个11国集团。

中国本周还任命了一位新的驻阿富汗大使，这让一直寻求国际认可的塔利班政府的感到欣喜。

在许多发展中国家，中国国有银行根据其“一带一路”倡议为道路和其他基础设施项目提供资金，中国公司则建造工厂、矿山、酒店和赌场。

作为回报，中国在联合国有争议事务的投票中赢得了许多南半球国家在自然资源和外交方面的支持，并在中国与其他东南亚国家在南海领土争端中赢得了柬埔寨的支持。

来自中国和其他国家的发展贷款使包括赞比亚在内的一些国家背负着极高的债务，有时甚至引发债务危机，阻碍经济发展。柬埔寨100亿美元外债中40%以上的债主是中国机构。

柬埔寨首相洪玛奈从父亲洪森手里接过权位之后首次正式出访中国。洪森统治柬埔寨40年，与中国建立了密切关系。

习近平告诉洪玛奈，他的父亲为两国关系作出了历史性贡献。洪玛奈表示将进一步发展两国间的友谊。

美国对洪森不民主的权力交接表示不满，并对在中国援助下扩建柬埔寨海军设施感到不安。洪森始终否认柬埔寨授权中国在云朗海军基地建立军事基地。

在访问北京之后，洪玛奈计划本周末与其他东南亚领导人一起出席在广西南宁举行的第20届中国—东盟博览会，该博览会旨在促进贸易、投资和旅游合作。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）表示，在习近平的领导下，中国的外交发生了巨大变化。

“中国有一个近期目标，也有一个长期目标，”他说。“长期目标是成为世界第一，但近期目标是成为南半球的领导者。”

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（美联社）

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