专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

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中国国家主席习近平疫情之后首次出国访问，出席上合组织峰会。他与俄罗斯总统普京的会面是这次出访的重头戏。习近平想通过这次访问达到什么目的？中国对俄罗斯的支持真的是“无条件”？
本周三，中国国家主席习近平抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹，开始对该国进行国事访问。 这是新冠疫情爆发以来习近平的首次外访之行。之后他还将前往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会会议，并同俄罗斯总统普京举行会晤。
中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕举行会面。分析家认为，普习再度会晤具有高度的象征性意义。自出任中国国家主席以来，习近平已经与普京举行了38次会晤。
习近平出访中亚、会晤普京、参加上合组织峰会，引起了德语报刊的密集关注。《商报》认为，习近平治下的中国，其实力地位已经遭到了削弱，这反而让中国更加具有攻击性。《青年世界报》则担心，中国实力不断增强会让美国更倾向于不惜一切代价打击中国。
对习近平而言，本周的中亚之行意义重大。毕竟他把自己憋在国内近三年，在国内经济成果并不十分灿烂的情况下，有必要通过打外交的牌来弥补自己在经济领域的过失。 那么，他这次中亚之行，是否能实现他“新时代”的新外交呢？
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