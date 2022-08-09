专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

客座评论：习近平的中亚之行是否能达到其目的？

对习近平而言，本周的中亚之行意义重大。毕竟他把自己憋在国内近三年，在国内经济成果并不十分灿烂的情况下，有必要通过打外交的牌来弥补自己在经济领域的过失。 那么，他这次中亚之行，是否能实现他“新时代”的新外交呢？