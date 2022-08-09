 专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义” | 评论分析 | DW | 16.09.2022

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评论分析

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

中国国家主席习近平疫情之后首次出国访问，出席上合组织峰会。他与俄罗斯总统普京的会面是这次出访的重头戏。习近平想通过这次访问达到什么目的？中国对俄罗斯的支持真的是“无条件”？

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