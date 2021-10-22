专家：为何片场会出现道具走火悲剧？

德国之声：当您听到这个片场悲剧的时候是怎么想的？

拉施：我想知道的第一件事是片场是否有真正的子弹。如果一个演员开了两次枪，两次有人被击中，那么一定是实弹。李小龙的儿子李国豪（Brandon Lee）拍摄一场枪战戏时，道具枪就意外射出真子弹，这起死亡事件一直是一个谜。假设那次是技术故障，但只发出一枪。但这次鲍德温的枪走火两次，造成了毁灭性的伤亡。

德国之声：也就是说 您会怀疑是不是出现了违反规定的行为？

拉施：我无法想象，在美国的拍摄现场能够配备实弹。在德国这是被禁止的。

德国之声：这听起来像侦探小说中的情节--也许有人偷偷地往道具枪里填充了实弹....

拉施：嗯，也许空包弹并没有被做好。在德国拍摄这种镜头时用的子弹经过处理，打开弹夹，取出弹药。扣动扳机时击发子弹的底火也是为了拍摄而做出了特殊的设计。这样，虽然看上去是真的，但实际上没有什么杀伤力。有可能是，一个道具在某个地方被弄混了，也许是在仓库的某个地方，因为放的时间长短或者人多手杂，都可能会发生这样的事情。当然还有一种可能性，就是有人将真子弹偷偷放了进去。问题是，武器没有专人全程监管吗？

德国之声：谁在片场负责监管武器这一个部分？

拉施：在德国，如果是真正的枪支，负责安保的必须得是专业人士。也就是说，必须得有专业证件，拥有枪支贸易或制枪许可证。片场出现武器是一件吸引人的事情。大家都想去看看究竟，所以枪是不能随便放的。我带枪去片场的时候是上了锁的。

德国之声：为什么要带真枪呢？其实也可以带一个仿真的呀？

拉施：我们经常拍一些名流社会的镜头，狩猎的画面。一杆猎枪的花费可能要上六位数。如果我们有5个猎人的镜头，他们都有这样的猎枪，成本就会达到50万欧元。如果我不用真枪，我就必须事先将价值50万欧元的枪改造成不能装子弹的假枪。我认为德国电影的制作经费会因此爆炸。

德国之声：所以最好是找一个专业的武器专家？

拉施：正是如此，精通武器的专业人士这时候就派上了用场。

德国之声：如果您是一位在美国的武器专家，您会怎样避免发生这种悲剧？

拉施：我将制定标准，明确规定什么是允许的，什么是不允许的。我将确保对携带武器的人进行必要的资格审查。在片场上不能允许出现真子弹。

拉施(Oliver Jürgen Rasch)是一名专业的枪械师、烟火师和造枪师。

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