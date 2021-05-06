专家：中澳经贸在敏感行业已经开始“断交”

（德国之声中文网）中国国家发展改革委员会（发改委）于5月6日上午宣布，无限期暂停该部门与澳大利亚联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动，该决定立即生效。

这是自中澳关系恶化以来首次正式冻结外交机制。

中澳战略经济对话在2014年开始。

最初的设想是参照了2006年成立的中美战略经济对话，作为定期高层对话的机制，讨论包括双边、地区和全球的安全与经济议题。

时任澳大利亚联邦国库部长霍基、贸易和投资部长罗布在访问北京期间，和当时的中国国家发改委主任徐绍史举行了首次对话。

而此次中国宣布停止中澳战略经济对话的时机恰好是两国贸易战不断升级之际。

悉尼大学商学院专家李薇在接受德国之声采访时表示，"目前两国政治互信度不高，两国高层基本没有交往。此前中国政府通过贸易制裁的方式表达不满，引起国际社会上对'经济胁迫'(economic coercion)方面的讨论。"

她认为此时突然停止对话是中国通过新的一种方式来表达政治上的不满。

停止对话的实质性伤害

李薇认为，停止对话的"实质性伤害有限"。

原因是由于中澳战略经济对话很少就敏感问题、亚太热点和全球性挑战等问题交换意见。因此，中澳战略经济对话作为一个机制难于解决现在中澳之间的矛盾。

这位学者表示："我认为中澳战略经济对话最主要的成果是中澳自贸协定的签署和运行。"

2014年两国展开首次中澳战略经济对话后，中国国家主席习近平对澳大利亚进行国事访问，与时任澳大利亚总理艾伯特共同确认并宣布中澳自贸协定谈判实质性结束。

随后2015年中澳签署中澳自贸协定。而中澳战略经济对话最后一次举行是在2017年。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



中澳经济“断交”

在近期的中澳贸易战中，包括红酒、大麦、煤炭、龙虾等一系列澳大利亚产品被中国阻挠进口或者加征关税。

中国在澳投资则一直受到审查。从拒绝华为参与5G建设到联邦政府废除维州政府签署的"一带一路"协议， 澳大利亚政府也一再出手。

"过去几年我们看到中澳经贸在敏感行业已经开始'断交'，例如核心基础设施建设，这个趋势可能会持续下去。"李薇分析说。

但是她也指出，中澳在非敏感行业的经济互补性很强，目前中澳企业层次还是存在很强的经济联系基础。"我认为目前来看经济全面性'断交'的可能性不大。"

达尔文港租约岌岌可危

中澳之间最新的经济纠纷焦点在澳大利亚北部的达尔文。

2015年达尔文港所在的北领地将该港口出租给中国岚桥集团，租期99年。

此举引发美国以及澳大利亚联邦政治家不安。美国在北领地常年驻军。

随着中澳之间互信继续降低，李薇认为澳大利亚政府与岚桥集团"解约的可能性是存在的"。

她同时对于中国在澳大利亚的投资信心持悲观态度："现有的投资者信心会受到影响，但暂时不会有大规模的撤资。"

她分析说："近年来中资企业已经很少在基础设施建设行业领域投资，我们和毕马威（KPMG）的研究显示，过去两年中资在基础设施行业的投资为零。同时，中企投资更多的已经转向有国内和国际消费者需求相关的行业。"

李薇认为此次中国由发改委发布中止战略经济对话的，会进一步压缩中国对澳大利亚的投资。

"发改委对于中企大型的境外直接投资项目有审批权，这意味未来中企在澳大型投资可能会面临发改委更加严格的审查。"她说。

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