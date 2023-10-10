 专家：中国"零敌人"政策经受现实考验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2023

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专家：中国"零敌人"政策经受现实考验

哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，以色列空袭加沙地带。中国外交部呼吁各方克制，重申两国方案是根本出路，并表示中国是以巴共同的朋友。然而，以色列并不认同这一表态。中国再次陷入地区冲突的交叉火力之中。

Israel, Tel Aviv | Abschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen

10月9日，以色列拦截加沙地带发射的火箭弹

（德国之声中文网）对于Diane & Guilford Glazer以色列-中国政策中心的学者和副主任拉维（Galia Lavi）女士来说，目前在特拉维夫的生活与以色列其它地方一样：每个公民，无论是犹太人还是阿拉伯人，都尽其所能，或参战，或提供帮助，或收容从南方逃亡的家庭。

哈马斯7日对以色列发动恐怖主义袭击后，以色列空袭加沙地带。中国外交部10月8日呼吁"各方保持冷静克制"，表示"平息巴以冲突的根本出路在于落实'两国方案'，建立独立的巴勒斯坦国"。

"决不是我们对朋友的期待"

而这一表态引发以色列驻华使馆的回应。10月9日，有记者问中国外交部发言人：以色列驻华使馆表示，希望看到中国对哈马斯更加强烈的谴责，而且现在不是呼吁"两国方案"的时候，外交部对此有何回应？发言人表示，中国是以色列和巴勒斯坦共同的朋友。发言人同时表示，对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心。

特拉维夫的中国问题研究者拉维表示，这并非国与国之间的“冲突”，而是一场到其家中谋杀老人、妇女、孩童和婴儿的恐怖袭击。因此，中方提议"恢复和谈、落实两国方案，推动巴勒斯坦问题早日通过政治方式实现全面妥善解决"是对当前局面完全缺乏理解，“也绝不是我们从声称是我们的朋友的人那里所期待的"。 

对冲平衡

伦敦查塔姆研究所中东与北非项目助理研究员阿卜杜（Ahmed Aboudouh）分析说，中国外交部的相关表态是"试图通过维持在以巴之间的对冲平衡，树立一个负责任大国的立场形象"。"但从以色列的反应来看，北京再次身陷地区冲突的交叉火力之中。这代表着，中国在中东以及一带一路框架下'零敌人'的政策受到现实的检验。"

中国立场"长期一致"

《中国在全球南方的崛起：中东、非洲和北京的替代世界秩序》一书的作者、美国国家战争学院副教授墨菲（Dawn Murphy）女士认为，中国外交部的最新表态与过去数十年--可追溯到1997年甚至更早--的表态是一致的。"在近期以及过去数十年，中国努力树立'平衡的行动者'形象，并且与巴勒斯坦和以色列都保持着良好关系。因此，中国认为，长期而言，能够在这一问题上作出贡献。"

中国外交部发言人9日表示，国际社会应当增强紧迫感，加大对巴勒斯坦问题的投入，推动巴以双方早日恢复和谈。"中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。"

墨菲分析说，自今年早些时候与伊朗、沙特阿拉伯的三边声明以来，中国重申和强调，希望为解决以巴冲突作出贡献。"但这是过去数十年来中国在这方面的表态和努力的一部分。" 她向德国之声介绍说，中国自2002年起设立巴以和中东问题特使。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

以巴问题"国际社会化"

查塔姆研究所学者阿卜杜指出，中国强调"国际社会"的参与，是强调将以巴问题"国际社会化"，也就是由国际社会共同参与解决。

今年6月，巴勒斯坦领导人阿巴斯访问北京。中国国家主席习近平呼吁"召开更大规模、更具影响力的国际和平会议"，为重启和谈创造条件。

阿卜杜表示，无论在"两国方案"还是"国际社会化"立场上，中国和巴勒斯坦方面的立场都有一致性。"显然，双方共同的目标是推翻美国在这一冲突中的独一地位，因双方都认为美国并非诚实的斡旋者。"

"意在打击美国独有的调停者地位"

阿卜杜同时向德国之声表示："无论过去还是现在，在这一复杂、有很深根源的冲突中，中国都从未有机会落实细致、成功的斡旋努力。"他表示，尽管提出多项提议，包括习近平6月的最新提议，但除任命中东特使之外，这些提议并未超越辞令的范畴。

阿卜杜表示："我猜测，中国之所以发出愿意扮演更重要角色的信号，其真正的原因是打击美国几乎是独有的调停者角色，试图予以挑战，或者削弱其合法性。"

"平衡的难题"

在阿巴斯访华期间，双方宣布一致同意建立战略伙伴关系。中国和以色列则自2017年建立创新全面伙伴关系。

而对于发动此次恐怖主义行动的哈马斯，欧盟、美国、德国等国家将之定性为恐怖主义组织。阿卜杜表示，对中国而言，哈马斯是平衡难题的一个代表。"一方面，哈马斯受到伊朗的支持，后者是中国在该地区的核心伙伴之一。另一方面，以色列以及其它有影响力的重要海湾国家伙伴对哈马斯怀有戒心。"

特拉维夫的中国问题研究者拉维表示，在有需要的时候，才能看出真正的朋友是谁。她指出，美国向中东派出一艘航母以保护以色列，并作出强烈谴责。而中国呢？"因此，我认为，如果说中国在未来解决问题上有机会扮演任何角色，那么这一机会现在低多了。"

以巴冲突 人质家属度日如年

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