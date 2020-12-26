 专家：中国经济总量将于2028年超越美国 | 经济纵横 | DW | 26.12.2020

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经济纵横

专家：中国经济总量将于2028年超越美国

12月26日，英国经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)最新公布的年度报告预测称，该机构的专家们认为中国将于2028取代美国，成为世界第一大经济体。

Symbolfoto Fahnen USA und China

目前中美之间经济总量尚有很大差距

（德国之声中文网）相关报告称，中国从新冠危机中恢复的速度和力度都强于美国。“新冠大流行病以及与此相关的经济影响让中国在与美国的竞争中受益”，英国伦敦经济与商业研究中心的专家如是说。

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10月份中国宏观经济延续了复苏态势。据中国官方本周一公布的数据，10月份中国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，社会消费品零售同比增长4.3%，餐饮收入增速年内首度转正。

中国新近发布的PMI数据显示，制造业景气创数年来新高。分析认为，尽管供给侧的复苏远快于需求，不过，中国经济逐渐恢复活力对德企是个好消息。

中国11月外贸顺差创下历史新高，让德语报刊忧心忡忡。《法兰克福汇报》指出，西方国家用于刺激本国经济的资金，到头来都流向了中国。《法兰克福评论报》则警告说，和中国人签的每一笔合同都在加强对中国的依赖。

美国最高情报官员拉特克利夫说中国不只对美国，也是对全世界民主和自由的最大威胁。他的证据是什么？

中国外贸已从年初的骤降状态恢复正常：根据该国海关总署提供的数据，11月份，出口增幅出乎意料，贸易顺差继续扩大。

英国的专家们认为，一方面，中国在面对新冠疫情上的强硬措施取得了成功。同时中国西部地区的经济发展却受到影响。但总的来说中国的经济实力仍然有所改善。

过去一年，中国的国民经济总产值为14.4万亿美金，远远落后于美国的21.4万亿。但是，经济与商业研究中心预测称，2021到2025年期间，中国经济能实现平均每年5.7%的增长率.2026到2030年之间的增长率则为4.5%。美国虽然能在2021年从新冠危机中大幅度恢复元气，但该国从2022年开始到2024年只能大约实现1.9%的年经济增长率，随后将下滑至1.6%。

德国“老四”地位不保

报告还预测，日本虽然能继续保住世界第三大经济体的地位，然而在2030年左右将被印度超过。德国的排名则将从目前的第四变为第五。

英国经济与商业研究中心是一家有25年历史的研究公司，专门为企业和机构客户提供自称独立的商业经济研究和预测报告。客户包括梅赛德斯-奔驰，沃达丰、福特汽车以及英国国防部。

任琛/雨涵（路透社等）

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