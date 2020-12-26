专家：中国经济总量将于2028年超越美国

（德国之声中文网）相关报告称，中国从新冠危机中恢复的速度和力度都强于美国。“新冠大流行病以及与此相关的经济影响让中国在与美国的竞争中受益”，英国伦敦经济与商业研究中心的专家如是说。

英国的专家们认为，一方面，中国在面对新冠疫情上的强硬措施取得了成功。同时中国西部地区的经济发展却受到影响。但总的来说中国的经济实力仍然有所改善。

过去一年，中国的国民经济总产值为14.4万亿美金，远远落后于美国的21.4万亿。但是，经济与商业研究中心预测称，2021到2025年期间，中国经济能实现平均每年5.7%的增长率.2026到2030年之间的增长率则为4.5%。美国虽然能在2021年从新冠危机中大幅度恢复元气，但该国从2022年开始到2024年只能大约实现1.9%的年经济增长率，随后将下滑至1.6%。

德国“老四”地位不保

报告还预测，日本虽然能继续保住世界第三大经济体的地位，然而在2030年左右将被印度超过。德国的排名则将从目前的第四变为第五。

英国经济与商业研究中心是一家有25年历史的研究公司，专门为企业和机构客户提供自称独立的商业经济研究和预测报告。客户包括梅赛德斯-奔驰，沃达丰、福特汽车以及英国国防部。

任琛/雨涵（路透社等）

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