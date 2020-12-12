专家：中国又将成为世界汽车市场的火车头

（德国之声中文网）根据一项研究结果，一旦新冠危机结束，中国汽车市场将最能继续良性发展。基于可以期待的增长和迄今对新冠疫情的成功遏制，行业观察家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授领导的一个研究小组认为，对于德国生产商来说，在中国这个最重要的市场，局面将逐渐稳定下来；而在德国国内，压力还会明显增加。

该研究小组预测，在德国，持续的内需低迷将进一步危及汽车领域的就业。根据该研究结果，截至2021年12月，德国汽车行业的直接就业岗位将减至 75万至 77万个，而2019年底尚有 82.3万个。该项计算结果取决于消费行为、新冠疫情发展情况以及经济的整体趋势，而所有这些因素都可能还会变动，因而留有诠释空间。

不过，杜登霍费尔教授原则上认为，未来数年，中国将以遥遥领先的地位，又成为世界汽车市场的火车头。

该研究报告指出，与此相反，欧洲销售市场深度危机过后的恢复进程将"特别艰难和长期"，2021 和 2022年的数值也将低于新冠危机前的水平。在这里，2020年的严重衰退还会延续。此外，欧洲市场已部分饱和，因此，不会很快出现消费者大规模购新车的情况。

中国情况则全然不同：杜登霍费尔团队相信，2022年，该国市场将重新达到2018年时的水平，"在美国总统特朗普发动的关税战前，那是迄今新车年度销售量最高的一年。"专家们相信，2021年，中国汽车市场将增长8％，2022再增长6.5％。

根据该研究报告，同期，德国将分别增长7％和2％，美国相继增长5％。在欧洲，如果发生预期中的硬脱欧，英国汽车市场将特别低迷：预测2021年将负增长4％，2022年微弱增长1％。

杜登霍费尔团队认为，2021年和2022年，世界汽车市场将总体分别增长5.2％和4.7％。

凝炼/王凡（德新社）

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