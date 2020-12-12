专家：中国又将成为世界汽车市场的火车头

（德国之声中文网）根据一项研究结果，一旦新冠危机结束，中国汽车市场将最能继续良性发展。基于可以期待的增长和迄今对新冠疫情的成功遏制，行业观察家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授领导的一个研究小组认为，对于德国生产商来说，在中国这个最重要的市场，局面将逐渐稳定下来；而在德国国内，压力还会明显增加。
该研究小组预测，在德国，持续的内需低迷将进一步危及汽车领域的就业。根据该研究结果，截至2021年12月，德国汽车行业的直接就业岗位将减至 75万至 77万个，而2019年底尚有 82.3万个。该项计算结果取决于消费行为、新冠疫情发展情况以及经济的整体趋势，而所有这些因素都可能还会变动，因而留有诠释空间。
有德国“汽车教父”之称的杜登霍费尔教授
不过，杜登霍费尔教授原则上认为，未来数年，中国将以遥遥领先的地位，又成为世界汽车市场的火车头。
该研究报告指出，与此相反，欧洲销售市场深度危机过后的恢复进程将"特别艰难和长期"，2021 和 2022年的数值也将低于新冠危机前的水平。在这里，2020年的严重衰退还会延续。此外，欧洲市场已部分饱和，因此，不会很快出现消费者大规模购新车的情况。
中国情况则全然不同：杜登霍费尔团队相信，2022年，该国市场将重新达到2018年时的水平，"在美国总统特朗普发动的关税战前，那是迄今新车年度销售量最高的一年。"专家们相信，2021年，中国汽车市场将增长8％，2022再增长6.5％。
根据该研究报告，同期，德国将分别增长7％和2％，美国相继增长5％。在欧洲，如果发生预期中的硬脱欧，英国汽车市场将特别低迷：预测2021年将负增长4％，2022年微弱增长1％。
杜登霍费尔团队认为，2021年和2022年，世界汽车市场将总体分别增长5.2％和4.7％。
凝炼/王凡（德新社）
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新冠危机中的汽车业：创伤与重启
盈利大降
盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。
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降幅20%
戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。
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停摆结束后
停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。
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首批恢复
轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。
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重返流水线
大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。
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大众总部
位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。
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储备金缩水
法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。
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匹配健康保护措施的复工计划
雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。
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危机中心
长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。