专家：中国加入CPTPP障碍不在贸易在政治

（德国之声中文网）在提出申请两年多后，在本月于奥克兰举行的一次会议上，英国正式加入了“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)。这为该协定成员国考虑来自中国、台湾、乌克兰、哥斯达黎加、乌拉圭和厄瓜多尔的加入申请扫清了道路。

按照提交申请的顺序，中国将是下一个考虑的对象。不过，被问到考虑下一个申请是否有时间框架的时候，会议东道国新西兰的贸易部长奥康纳（Damien O'Connor）的回答是否定的。

CPTPP的前身是美国所支持的“跨太平洋伙伴关系” 协定（TPP），其目的之一是遏制中国在亚太地区日益增长的经济影响力。特朗普执政后，美国退出了该协议。重新架构之后，该协定的成员国包括日本、澳大利亚、新西兰和加拿大等美国的紧密盟友。

分析人士指出，中国意欲加入，是因为执政党共产党非常重视经济表现，而中国经济最近由于各种贸易限制而受到影响。此外该协定的高加门槛也被认为能为国内经济改革提供新的动力。

新加坡管理大学的法律教授高树超（Henry Gao）对路透社指出，作为世界最大经济体之一，中国的缺席刺激了北京满足该贸易协定准入高要求的意愿，而背后“隐藏的动机”之一是“挫败美国利用CPTPP来遏制中国的企图”。

中国外交部的一位发言人表示，申请加入CPTPP符合中国深化改革和扩大与其他国家贸易合作的努力。

技术障碍

该协定要求各成员国取消或大幅降低关税，作出开放服务业和投资市场的坚定承诺，并制定了有关竞争、知识产权保护和保护外国企业的相关规则。

“传统的观念认为，这对拥有大量国企的中国来说要求太高了，中国没法加入，但我认为这是大错特错。”新西兰前贸易部长、贸易谈判首席代表格罗瑟（Tim Groser）说。他指出，至少有一部分中国人渴望借助这一协定来推动改革，包括国有企业的改革。

然而，中国向国有企业提供补贴，可能难以达到开放和市场经济的要求。此外，虽然知识产权保护正在得到改善，但仍一再有西方公司知识产权被窃取的知名案例。同时，CPTPP 还关注数字贸易，禁止强迫外国公司在本国（例如中国）存储本地数据，而中国的数据主权法规近年来变得更加严格。

“如果一个国家的经济法规真的与CPTPP的规定相去甚远，那么不可避免地会遇到一个很大的问题——他们能否进行真正的大规模的改革。”英国的CPTPP首席贸易谈判代表泽贝迪（Graham Zebedee）表示，他没有具体提到中国的申请。

贸易专家们指出，该协定有豁免条款，例如涉及保护国家安全。而中国在加入世贸组织进程中的表现也说明，该国能够落实市场开放。

中国驻新西兰大使王小龙不久前在一次演讲中表示：“加入CPTPP对我们十分重要。不是因为这很容易，而恰恰是因为这有困难。”他说，加入该协定的前景将是“推进国内改革的”推动力。

政治阴影

归根结底，这一决定中的政治因素要大于技术因素，因为要吸收一个新成员必须得到所有成员国的同意。澳大利亚就曾表示不会批准中国的申请，因为北京仍在阻止进口包括葡萄酒和大麦在内的澳大利亚商品。

此外，美国、澳大利亚、英国、加拿大、日本和新西兰上个月签署了一项声明，谴责经济胁迫。在许多国家希望减少供应链对中国的依赖之际，这份声明被广泛认为是指向中国以往的行为。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

同时还有人对美国会重新审视退出CPTPP的决定心存希望，这将使协定的签署国进退两难，因为一旦吸收中国为成员国，使其拥有否决权，未来中国有可能会阻挠美国加入。

“我认为，日本、澳大利亚、加拿大和墨西哥应该自主行事。美国既然离开了，就不应该再试图限制他国同其他的伙伴对话。”中国与全球化智库（CCG）的理事长、原全国政协委员王辉耀表示。

在被问到美国是否会考虑重新加入CPTPP的时候，国务卿布林肯上周在华盛顿对记者说，美国目前关注的重点是印太经济框架，该框架旨在改善供应链和商业行为，但并非自由贸易协定。

中国同时在支持一个与CPTPP竞争的亚太贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。该协定将美国排除在外，涉及削减关税，但不是像CPTPP那样要求开放经济并规定保护劳工和环境的标准。

对于CPTPP成员国来说，中国的申请加入并非唯一一件让他们两难的政治事件。台湾也在谋求加入该协定，此举遭到了中国的反对，而协定成员国的贸易谈判代表对此仍不知如何应对。

"这是一个寻求共识的过程。所以最终取决于每个人在谈判桌上的决定。”英国亚太贸易专员布莱克（Natalie Black）说。

（路透社）

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