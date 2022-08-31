专家：一场雪崩正袭来 德国经济明年现衰退

（德国之声中文网）位于基尔（ Kiel ）的德国世界经济研究所周四（9月8日）发表本年度秋季预估报告称，2023年，德国国内生产总值将下降0.7%，由此，该研究机构将此前的预测值降低了4个百分点。根据该报告，德国经济今年仍有1.4%的增长率，但比夏季预估值低0.7个百分点；2024年，将增长1.7%。

该经济研究所副所长、景气研究部负责人科特斯（Stefan Kooths ）表示，随着能源进价暴涨，一场经济雪崩正袭向德国："首当其冲的是能源密集型产业和与消费相关的经济部门" 。

根据该预估报告，德国今、明两年的能源进口费用将分别增加1230亿和1360亿欧元，国内消费缺失相应资金，并吞噬能源密集型企业利润率。由此，德国经济力将弱化，2023年将比该所此前的预估减少1300亿欧元；私人家庭购买力将下降4.1%，高于两德统一以来的任何年份。有关通货膨胀率，基尔研究所预计，今、明两年分别为8%及8.7%。

根据该预估报告，欧元区今年的国内生产总值增2.8%，2023年无增长，2024年增1.6%。基尔研究所的报告同时指出，全球经济前景亦不乐观，预计今年增长2.9%，明年仅增2.2%。一大原因是，因实施严厉"清零"抗疫政策，以及房地产行业动荡，中国经济疲软。

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言

（德新社）

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