丑闻缠身 德国《图片报》主编被免职

(德国之声中文网) 《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团10月18日宣布，解除莱歇尔特（Julian Reichelt）《图片报》主编的职务，立即生效。

此前一天，《纽约时报》发表文章，细数莱歇尔特的职场不当行为，尤其是他在男女关系和公私不分问题上。纽时文章指责他在《图片报》领导着一种"掺杂着性、新闻和公款"的职场文化。

现年41岁的莱歇尔特在2017年接任了《图片报》主编一职。他在今年3月就曾被暂时停职两周调查，起因是有工作人员指责他滥用职权。当时经过内部调查得出结论，莱歇尔特存在行为不当但并不涉及犯罪，因此允许他继续留在原岗位，同时又配了一位主编担任双重领导。

据路透社报道，阿克塞尔-施普林格出版集团18日表示，最近了解到，在2021年春季的调查程序结束后，莱歇尔特仍没有收敛，继续未将职场和私生活明确区分开来，并将不实信息告知董事会。

该出版集团还表示，在今年春季调查中，没有发现莱歇尔特存在性骚扰、性侵之类的犯罪行为。但有人指责他与《图片报》的一些女雇员发生了办公室恋情，并有迹象表明在这种情况下可能存在滥用职权。目前得到证实的是莱歇尔特与一名《图片报》前雇员的办公室恋情，但对于该雇员是否因此在职场获得优待的问题上存在争议。

阿克塞尔-施普林格出版集团也称，将对发布了机密商业信息和私人通信的"第三方"采取法律措施，称其目的是为了损害公司并让莱歇尔特下台。

该出版集团同时宣布，《星期日世界报》的现任主编博伊（Johannes Boie）将加入《图片报》，成为三人主编委员会的新主席。

阿克塞尔-施普林格出版集团CEO多普夫纳（Mathias Döpfner）说："我们本希望与莱歇尔特一道继续文化创新之路，这现在是不可能了。"他还表示，莱歇尔特出色开展了《图片报》的新闻工作，他如今有了一位一流的继任者博伊。

《星期日世界报》的现任主编博伊今年37岁，在2017年加入阿克塞尔-施普林格出版集团之前，曾在《南德意志报》担任记者和编辑。

《图片报》是德国最畅销的日报，日发行量最高曾达500万，是重点关注社会新闻、体育新闻和名人动态的小报，最近还开设了电视台。

曾是战地记者的莱歇尔特是德国最有影响力的媒体人之一。他在中国也有一定的知名度，这主要是因为他所领导下的《图片报》曾在2020年4月15日列出"新冠账单"，要求中国赔偿新冠疫情给世界带来的损失。随后，莱歇尔特又在4月16日发表致中国领导人习近平的公开信，更将批评的矛头直指北京最高领导层。

在德国，莱歇尔特和《图片报》这波操作也受到了不少批评，被指是在煽动民粹主义，也缺乏新闻严肃性。这封标题为《中国危害全世界》的信虽然是致"习近平主席"的，但明显受众对象是德国的《图片报》读者。作者不惮于使用一些简单化、挑衅性的表述，例如，"中国最有力的出口产品是新冠病毒，虽然没人想要，却传遍全球"。

来自中国方面的批评声就更加响亮了。在"新冠账单"和公开信发布后，中方对莱歇尔特进行了口诛笔伐。《环球网》刊文称，"德国媒体，出现一个流氓式典型人物！"中国驻德使馆也发文抗议，指责莱歇尔特对中国进行政治污蔑。也有媒体将这位《图片报》主编冠以"德国第一反中媒体人"。

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