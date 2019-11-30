 “丑闻机型”737Max即将停产 | 经济纵横 | DW | 16.12.2019

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经济纵横

“丑闻机型”737Max即将停产

坠机、禁飞，危机不断——美国波音公司经历了灾难性的一年。据称，该公司将在近期决定似乎否继续生产丑闻缠身的737Max机型。

USA Renton Boeing-Werk Arbeiten an 737 Max (picture-alliance/AP Photo/T.S. Warren)

波音737Max的组装车间

（德国之声中文网）一年前波音的世界还岁月静好：尽管印度尼西亚已经发生了第一起737Max机型坠机事故，不过当时似乎波音公司完全没有受到任何负面影响。公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）还在庆祝巨大成功：波音在2018财政年度销售额突破1000亿美元大关，创下了这家百年老店一项历史记录。

不过，米伦贝格被当成英雄接受欢呼的时间很快宣告终止：2019年3月，一架几乎全新的737Max在埃塞俄比亚坠落。此后，波音的这款主力机型几乎遭到全球禁飞。

Äthiopien Mehr als 150 Tote bei Flugzeugabsturz (Reuters/T. Negeri)

ET302航班的结局：散落在亚的斯亚贝巴东南部的坠机残片

《华尔街日报》引述内部人士报道称，波音领导曾认为停产该机型是最为可行的方案。据称可能在周一便会做出相关决定。替代方案是，继续减产该机型。

自动驾驶导致坠机

上周，美国联邦航空管理局明确表示，不会在短时间内恢复737Max机型的许可证。该机构同时要求波音公司，不要对许可证审批程序做出公开表态。此前波音公司曾表示有信心，美国联邦航空管理局在年底之前就会同意737Max机型的改进措施。

USA Wirtschaft l Boeing - Vorstandschef Muilenburg verliert seinen Posten (picture alliance/AP Images/J. Young)

波音高层米伦贝格："我们知道犯下了错误"

737Max机型的坠机原因之一是操控软件MCAS出现故障。调查报告显示，失事飞机几乎是在自动驾驶的状态下最终坠落地面。波音公司被批评，为了应对来自欧洲空客公司的竞争，过于仓促地将飞机推向市场，忽视产品可能存在的安全问题。坠落在印尼和埃塞俄比亚的两架飞机上共有346人，全部在事故中丧生。

石涛/洪沙 （德新社，华尔街日报）

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