与象群共存 – 津巴布韦农民的难题

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2022年初至今，津巴布韦的农村社区已有数十人被大象杀害，多数受害者是为了保护庄稼。随着象群数量不断增加，如何与大象共存成为这个非洲国家的艰难课题。
勐养至普洱是野生亚洲象分布最为集中的区域，约占云南省境内野生亚洲象的2/3，约200头左右，这里也是备受关注的“断鼻家族”野生象群北迁的出发地。从去年开始，共3群42头，超过五分之一世代生活在这里的野生亚洲象选择了离开。西双版纳保护区到底发生了什么？
随着气候变迁加剧，成千上万失去栖地的狐蝠涌入澳洲城市中，当地居民用“狐蝠龙卷风”形容这个骇人的画面，抱怨狐蝠带来的恶臭及噪音。但环保组织呼吁保护狐蝠，因为这些小动物对生态系统至关重要。
近日，中国云南一群亚洲象长途迁徙的消息引发广泛关注，不仅中国媒体和网民热切追踪，国际媒体也纷纷报道了此事。
拜登上台后，会对特朗普的对华政策在结构上做全面调整，这已是毫无疑义的了。但是，所有关心那地区的人和利益相关的国家，特别是中国更关心的是，今后的中美关系到底能走多远，因为这个问题不仅关系到中国的前途，更关系到地区是否稳定和繁荣。
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