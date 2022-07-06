与象群共存 – 津巴布韦农民的难题

客座评论：拜登执政下的中国政策 – 谁家欢乐谁家愁？

拜登上台后，会对特朗普的对华政策在结构上做全面调整，这已是毫无疑义的了。但是，所有关心那地区的人和利益相关的国家，特别是中国更关心的是，今后的中美关系到底能走多远，因为这个问题不仅关系到中国的前途，更关系到地区是否稳定和繁荣。