 与象群共存 – 津巴布韦农民的难题 | 科技环境 | DW | 08.07.2022

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科技环境

与象群共存 – 津巴布韦农民的难题

2022年初至今，津巴布韦的农村社区已有数十人被大象杀害，多数受害者是为了保护庄稼。随着象群数量不断增加，如何与大象共存成为这个非洲国家的艰难课题。

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