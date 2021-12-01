与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会

数月来首次在大型活动上露面

即将在今年4月迎来96岁生日的英国女王，在过去数月里健康状况不佳，没有在外出席大型公开活动。她去年10月入院、感染新冠，也曾出现行走和站立困难的情况，这让她不得不放弃参加3月14日的英联邦仪式。这次她出席在伦敦威斯敏斯特教堂的追思会，是在开始前两小时才得到确认。