 与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会 | 所有节目 | DW | 30.03.2022

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文化经纬

与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会

这是数月以来英国女王伊丽莎白二世首次在大型活动上公开亮相：她3月29日参加了丈夫菲利普亲王的追思会，菲利普亲王于2021年4月去世，享年99岁。

  • First major public appearance The monarch, who turns 96 in April, has not attended a high-profile event outside her homes since her hospital admission in October. Ill health, including testing positive for COVID-19, and difficulties walking and standing forced her to pull out of the Commonwealth Day service on March 14. Her attendance was only confirmed two hours before the memorial began in Westminster Abbey, London.

    数月来首次在大型活动上露面

    即将在今年4月迎来96岁生日的英国女王，在过去数月里健康状况不佳，没有在外出席大型公开活动。她去年10月入院、感染新冠，也曾出现行走和站立困难的情况，这让她不得不放弃参加3月14日的英联邦仪式。这次她出席在伦敦威斯敏斯特教堂的追思会，是在开始前两小时才得到确认。

  • 1,800 people in attendance An estimated 1,800 family members and guests came to Prince Philip's memorial. Only 30 people could attend his funeral in 2021 under the strict pandemic rules in place at the time. As a result, the queen had to sit alone wearing a black mask as she mourned the loss of her husband, whom she called her rock.

    大约1800人出席

    大约1800名亲属和来宾在2022年3月29日参加了菲利普亲王的追思会。菲利普亲王2021年4月去世，在那时严格的新冠防疫规定下，只有30人参加了他的葬礼。当时，女王戴着黑色口罩、独自一人坐在那里哀悼丈夫的图片传遍了世界。她称菲利普亲王是她的“磐石”（her rock)。

  • William, Kate attend amid Caribbean tour backlash Prince William, along with his wife, Kate, and their children, also attended the memorial. With eyes increasingly on the succession, there have been clear signs that future issues loom. William's tour of Belize, Jamaica and the Bahamas last week was criticized for being a throwback to colonialism, and afterward the prince acknowledged calls for the British monarch to be replaced as head of state.

    正面对舆论压力的威廉和凯特一家

    威廉王子和妻子凯特以及他们的孩子也参加了悼念活动。威廉夫妇上周对伯利兹、牙买加和巴哈马的访问被一些舆论批评为殖民主义倒退。事后，威廉王子承认有人要求取消英国君主的国家元首地位。目前，人们的目光越来越多聚焦在继承权上，已有明显的迹象表明一些问题暗流涌动、迫在眉睫。

  • Prince Andrew makes first public appearance since scandal Prince Andrew, the monarch's second-eldest son, was also present. Andrew's attendance at the memorial marked his first public event since he made an undisclosed payment to settle a US lawsuit following reports of sexual assault decades ago, which he denies. The monarch entered the church on the arm of Andrew, then separated from him to walk to her seat alone.

    安德鲁王子在丑闻后首次公开露面

    女王与菲利普亲王的次子安德鲁王子也出席了3月29日的追思会。这是他在爱泼斯坦相关性侵丑闻报道后首次公开露面。安德鲁王子否认性侵指控，相关诉讼在安德鲁王子支付了一笔未披露数额的款项后达成庭外和解。追思会上，女王挽着安德鲁王子进入教堂，然后独自走到了她的座位。

  • Heir to the Queen: Prince Charles attends Queen Elizabeth's eldest son, Prince Charles, attended with his wife Camilla, Duchess of Cornwall. The Prince of Wales is next in line to the throne.

    英国王储查尔斯携妻子出席

    伊丽莎白女王的长子、英国王储查尔斯王子与他的妻子康沃尔公爵夫人卡米拉一起出席了追思会。威尔士亲王是王位的第一顺位继承人。

  • Other royals pay their respects The queen and king of Sweden, Silvia and Carl XVI Gustav, paid their respects at the memorial, along with about 30 foreign royals, including Prince Albert of Monaco, Denmark's Queen Margrethe, and King Felipe VI and Queen Letizia of Spain. Philip's wider family and friends were also there, along with 500 representatives from charities and other groups he supported.

    外国王室前来致敬

    图中，瑞典王后西尔维娅和国王卡尔十六世·古斯塔夫前来致敬，来到追思会的还有约30位外国王室成员，包括摩纳哥的阿尔伯特亲王、丹麦女王玛格丽特二世玛、西班牙的费利佩六世国王和莱蒂西娅王后。此外，菲利普亲王的远亲、朋友和来自他支持的慈善机构等团体的500名代表也到场。

  • UK Harry und Meghan

    没有到场的哈里王子

    威廉的弟弟、萨塞克斯公爵哈里王子和妻子梅根公爵夫人没有到场参加追思会。他们以及他们的两个孩子住在美国。哈里和梅根在宣布脱离英国王室之后出版书籍、接受采访，对英国王室展开批评，影响了双方关系。不过有王室专家表示，哈里王子将在不久的将来为他的缺席感到后悔，毕竟，他和祖父关系非常好。


  • First major public appearance The monarch, who turns 96 in April, has not attended a high-profile event outside her homes since her hospital admission in October. Ill health, including testing positive for COVID-19, and difficulties walking and standing forced her to pull out of the Commonwealth Day service on March 14. Her attendance was only confirmed two hours before the memorial began in Westminster Abbey, London.

    数月来首次在大型活动上露面

    即将在今年4月迎来96岁生日的英国女王，在过去数月里健康状况不佳，没有在外出席大型公开活动。她去年10月入院、感染新冠，也曾出现行走和站立困难的情况，这让她不得不放弃参加3月14日的英联邦仪式。这次她出席在伦敦威斯敏斯特教堂的追思会，是在开始前两小时才得到确认。

  • 1,800 people in attendance An estimated 1,800 family members and guests came to Prince Philip's memorial. Only 30 people could attend his funeral in 2021 under the strict pandemic rules in place at the time. As a result, the queen had to sit alone wearing a black mask as she mourned the loss of her husband, whom she called her rock.

    大约1800人出席

    大约1800名亲属和来宾在2022年3月29日参加了菲利普亲王的追思会。菲利普亲王2021年4月去世，在那时严格的新冠防疫规定下，只有30人参加了他的葬礼。当时，女王戴着黑色口罩、独自一人坐在那里哀悼丈夫的图片传遍了世界。她称菲利普亲王是她的“磐石”（her rock)。

  • William, Kate attend amid Caribbean tour backlash Prince William, along with his wife, Kate, and their children, also attended the memorial. With eyes increasingly on the succession, there have been clear signs that future issues loom. William's tour of Belize, Jamaica and the Bahamas last week was criticized for being a throwback to colonialism, and afterward the prince acknowledged calls for the British monarch to be replaced as head of state.

    正面对舆论压力的威廉和凯特一家

    威廉王子和妻子凯特以及他们的孩子也参加了悼念活动。威廉夫妇上周对伯利兹、牙买加和巴哈马的访问被一些舆论批评为殖民主义倒退。事后，威廉王子承认有人要求取消英国君主的国家元首地位。目前，人们的目光越来越多聚焦在继承权上，已有明显的迹象表明一些问题暗流涌动、迫在眉睫。

  • Prince Andrew makes first public appearance since scandal Prince Andrew, the monarch's second-eldest son, was also present. Andrew's attendance at the memorial marked his first public event since he made an undisclosed payment to settle a US lawsuit following reports of sexual assault decades ago, which he denies. The monarch entered the church on the arm of Andrew, then separated from him to walk to her seat alone.

    安德鲁王子在丑闻后首次公开露面

    女王与菲利普亲王的次子安德鲁王子也出席了3月29日的追思会。这是他在爱泼斯坦相关性侵丑闻报道后首次公开露面。安德鲁王子否认性侵指控，相关诉讼在安德鲁王子支付了一笔未披露数额的款项后达成庭外和解。追思会上，女王挽着安德鲁王子进入教堂，然后独自走到了她的座位。

  • Heir to the Queen: Prince Charles attends Queen Elizabeth's eldest son, Prince Charles, attended with his wife Camilla, Duchess of Cornwall. The Prince of Wales is next in line to the throne.

    英国王储查尔斯携妻子出席

    伊丽莎白女王的长子、英国王储查尔斯王子与他的妻子康沃尔公爵夫人卡米拉一起出席了追思会。威尔士亲王是王位的第一顺位继承人。

  • Other royals pay their respects The queen and king of Sweden, Silvia and Carl XVI Gustav, paid their respects at the memorial, along with about 30 foreign royals, including Prince Albert of Monaco, Denmark's Queen Margrethe, and King Felipe VI and Queen Letizia of Spain. Philip's wider family and friends were also there, along with 500 representatives from charities and other groups he supported.

    外国王室前来致敬

    图中，瑞典王后西尔维娅和国王卡尔十六世·古斯塔夫前来致敬，来到追思会的还有约30位外国王室成员，包括摩纳哥的阿尔伯特亲王、丹麦女王玛格丽特二世玛、西班牙的费利佩六世国王和莱蒂西娅王后。此外，菲利普亲王的远亲、朋友和来自他支持的慈善机构等团体的500名代表也到场。

  • UK Harry und Meghan

    没有到场的哈里王子

    威廉的弟弟、萨塞克斯公爵哈里王子和妻子梅根公爵夫人没有到场参加追思会。他们以及他们的两个孩子住在美国。哈里和梅根在宣布脱离英国王室之后出版书籍、接受采访，对英国王室展开批评，影响了双方关系。不过有王室专家表示，哈里王子将在不久的将来为他的缺席感到后悔，毕竟，他和祖父关系非常好。


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