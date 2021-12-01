与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会

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这是数月以来英国女王伊丽莎白二世首次在大型活动上公开亮相：她3月29日参加了丈夫菲利普亲王的追思会，菲利普亲王于2021年4月去世，享年99岁。
即将在今年4月迎来96岁生日的英国女王，在过去数月里健康状况不佳，没有在外出席大型公开活动。她去年10月入院、感染新冠，也曾出现行走和站立困难的情况，这让她不得不放弃参加3月14日的英联邦仪式。这次她出席在伦敦威斯敏斯特教堂的追思会，是在开始前两小时才得到确认。
大约1800名亲属和来宾在2022年3月29日参加了菲利普亲王的追思会。菲利普亲王2021年4月去世，在那时严格的新冠防疫规定下，只有30人参加了他的葬礼。当时，女王戴着黑色口罩、独自一人坐在那里哀悼丈夫的图片传遍了世界。她称菲利普亲王是她的“磐石”（her rock)。
威廉王子和妻子凯特以及他们的孩子也参加了悼念活动。威廉夫妇上周对伯利兹、牙买加和巴哈马的访问被一些舆论批评为殖民主义倒退。事后，威廉王子承认有人要求取消英国君主的国家元首地位。目前，人们的目光越来越多聚焦在继承权上，已有明显的迹象表明一些问题暗流涌动、迫在眉睫。
女王与菲利普亲王的次子安德鲁王子也出席了3月29日的追思会。这是他在爱泼斯坦相关性侵丑闻报道后首次公开露面。安德鲁王子否认性侵指控，相关诉讼在安德鲁王子支付了一笔未披露数额的款项后达成庭外和解。追思会上，女王挽着安德鲁王子进入教堂，然后独自走到了她的座位。
伊丽莎白女王的长子、英国王储查尔斯王子与他的妻子康沃尔公爵夫人卡米拉一起出席了追思会。威尔士亲王是王位的第一顺位继承人。
图中，瑞典王后西尔维娅和国王卡尔十六世·古斯塔夫前来致敬，来到追思会的还有约30位外国王室成员，包括摩纳哥的阿尔伯特亲王、丹麦女王玛格丽特二世玛、西班牙的费利佩六世国王和莱蒂西娅王后。此外，菲利普亲王的远亲、朋友和来自他支持的慈善机构等团体的500名代表也到场。
威廉的弟弟、萨塞克斯公爵哈里王子和妻子梅根公爵夫人没有到场参加追思会。他们以及他们的两个孩子住在美国。哈里和梅根在宣布脱离英国王室之后出版书籍、接受采访，对英国王室展开批评，影响了双方关系。不过有王室专家表示，哈里王子将在不久的将来为他的缺席感到后悔，毕竟，他和祖父关系非常好。
欧洲最大的地产商之一——皇家财产局与伊丽莎白二世有直接关系。但严格来说，这家公司既不属于这位95岁的英国女王，也非政府所有。其实际所有权是个复杂的法律问题。
大西洋彼岸的皇家对决？美国哥伦比亚广播公司对哈里、梅根公爵夫妇的采访曾备受期待。采访视频显示，其中确含某些劲料。
英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。我们在这里为您介绍菲利普亲王“伴驾”的一生。
新一期法国讽刺杂志《查理周刊》的封面是英国女王在用膝盖“跪压”梅根，这不能不让人联想起美国黑人弗洛伊德被警察跪压致死的画面。
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