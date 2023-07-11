与耶伦会晤被称"汉奸" 网友：民族主义是根源

（德国之声中文网）美国财长耶伦周六访华期间在北京与六位女经济学家共进午餐。在微博上却有一些帖子指责这些女经济学家是"汉奸"。

路透社报道说，其中一则帖子称与会人士之一的郝景芳"不但是叛徒还是极端女权主义者"。

报道说，郝景芳此前在微博回应有人提问她为什么参加餐会，表示"耶伦是最友好的美国官员，总是致力于发展友好的中美关系"。

有帖子对此评论说，耶伦不久前曾表态国家安全是首要的、即使会影响经济增长，称女经济学家出席餐会是递"投名状"，是投敌卖国。不过，在帖子下面的评论中，也有人指出，这种两极思维会让朋友越来越少，敌人越来也多。

还有人发帖叹道："耶伦和中国女经济学者吃饭。看下面的评论。真唏嘘。'女经济学家差不多都是卖国贼'"。有人在帖子下面评论说："不怪这些人，天天宣扬民族主义的主流舆论才是根源所在。"

美财政部：与"通常政策架构外"的人士交流的机会

美国驻华使领馆7月11日发布了耶伦在北京新闻发布会上的讲话稿，其中最后一段说道："尽管面临挑战，我们的道路并非早已注定。"她提及会晤了几位中国女经济学家。"尽管这些经济学家成长于远离美国的大洋彼岸，但她们与我在职业生涯中共事过的美国经济学家有很多共同之处：渴望从事有益的工作，并为自己、家人和世界创造更美好的未来。"耶伦在讲话中说："归根结底，我们在双边关系中走什么样的道路是两国的选择。我相信，我们两国必须为自己的人民和全世界做出正确的选择：为和平与繁荣增进我们的共同利益。"

路透社报道说，在与中国女经济学家的餐会前，美国财政部一名高级官员称，曾是美联储首位女性主席的耶伦可以借此机会"与通常政策架构之外的一些人互动"。

美国财政部公布的信息称，与会者讨论了中国经济以及增加女性在就业市场、包括领导职位比例的机会。耶伦表示，女性参与就业是推动经济包容性增长的重要推动力。她特别强调，女性在经济学领域的贡献有助于经济学方面的研究以及政策制定能恰当反映出社会的优先次序。

路透社报道说，中国国家主席习近平任下的十年多以来，政界以及政府高层女性数量下降，在就业市场上的性别差距也加大。

（综合报道）

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