 与美贸易变数多 中日韩抱团取暖 | 经济纵横 | DW | 25.12.2019

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经济纵横

与美贸易变数多 中日韩抱团取暖

面对美国当前贸易保护主义和单边主义的挑战，中日韩三国选择加强贸易合作，加快三国的自由贸易协定。与此同时传来消息，中美第一阶段贸易协议签署在即。

China Ostasien-Gipfel (picture-alliance/AP/Kyodo/Yoshitaka Sugawara)

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强周三（12月25日）与日本首相安倍晋三举行会谈表示，北京有意加强与日本在第三国市场的经济合作。他还指出，中国将对日加快服务业对外开放步伐。

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中国总理李克强与日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅12月24日在中国四川省会成都举行峰会，聚焦朝鲜核问题与区域经济合作。媒体报道称，安倍特别强调，中日韩三国“并非三国时代的魏、吴、蜀”。 (24.12.2019)

改善双边关系是本次中日韩三国领导人会晤的首要目标。朝鲜问题也是会议的中心议题。 (23.12.2019)

此前一天，李克强和安倍晋三以及韩国总统文在寅在中国成都共同出席了第八次中日韩领导人会议。李克强在之后的共同记者会上也指出，中国正在进一步扩大对外开放，在服务业、金融业等领域拥有巨大市场潜力。欢迎韩、日企业捷足先登，在健康、养老、育幼以及证券、寿险等领域开展对华合作。

中日韩首脑会后发表成果文件，重申争取2020年签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以及加快三国的自由贸易协定。

"近一年来谈判速度和进展有明显积极的变化，外部环境复杂严峻之下三国都在期待实现互利共赢的目标，这对后续谈判的推动是很好的信号。"一位熟悉情况的中国官员向路透表示，随着中国进入全方位开放新阶段，服务业及（消除）边境内壁垒成为中国扩大对外开放的重点，也将是中方在与中日韩FTA谈判展现出的内容。

据其介绍，外贸依存度高是中日韩三国经济的共同特征，但由于贸易与投资自由化便利化制度的滞后，使得这三国面对当前美国贸易保护主义与单边主义的挑战时，难以形成应对外部变化的合力，也难以适应当前中日韩经贸关系变化的大趋势。

新时代新台阶

李克强在周三与安倍的会晤中再次强调中日韩贸易关系的重要性，并称中日韩的紧密贸易合作归功于三国共同维护地区稳定和平。另据日本共同社报道，中日双方领导人同意就中国国家主席习近平明年春天作为国宾访日一事保持沟通，并决心开辟"日中新时代"。

韩联社报道称，文在寅周一与李克强举行会谈时表示，韩中建交30周年在即，相信两国将继续深化共同价值并将其拓展到更多领域。他还引用诗人杜甫的"好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声"诗句，寄望借这次会议推动韩中关系发展再上新台阶。

李克强表示，成都是中国内陆对外开放的枢纽，中韩两国创业者在成都创新创业基地共同研发，为两国创新合作发挥支撑作用。

Washington Donald Trump Rede White House Mental Health Gipfel (Getty Images/D. Angerer)

中美即将举行贸易协议签署仪式

中日韩三国领导人的会晤正值美中两国即将签署中美第一阶段贸易协议之际。美国总统特朗普周二表示，他和中国国家主席习近平将举行仪式，共同签署本月宣布达成的中美第一阶段贸易协议。

特朗普向媒体表示："我们将会有签字仪式，是的。我们最终会有的，是的，当我们见面时。而且我们会很快签字，因为我们都想把它完成。协议已经达成了。现在只是正在被翻译。"

中国外交部发言人耿爽在周三例行记者会上就相关问题回应称，目前双方经贸团队正在就协议签署具体安排等后续工作保持密切沟通。但他没有说明具体签署时间。

美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）本月13日曾透露，美中两国将于1月的第一个星期签署第一阶段贸易协议。

北京尚未证实美国官员提议的协议内容，中国商务部的一名发言人上周表示，具体内容将在双方签署协议后公布。

安静/王凡（路透社，法新社等）

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