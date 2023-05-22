与美签订防务协议 巴新称不会被用作发动战争的基地

（德国之声中文网）本周一(5月22日)，美国和巴布亚新几内亚签署了一项安全协议，内容包括允许美国军队进入巴布亚新几内的水域和港口。美国国务卿布林肯在签字仪式上表示，这项《防务合作协议》（The Defense Cooperation Agreement）将增强巴布亚新几内亚国防军提供人道主义援助和救灾的能力，也将促使巴美两国军队更多地展开共同训练。布林肯还表示，美国将全面深化与巴新的伙伴关系。他预计与美国企业的合作将为该国带来数百亿美元的新投资。

巴布亚新几内亚总理詹姆斯·马拉佩（James Marape ）此前向媒体表示，随着该防务协议的签署，美国将在今后十年里增加在该国的军事存在。

与美国签署新的安全协议之举周一当天引发巴布亚新几内亚大学生抗议。他们担心，该协议可能使巴新卷入美中之间的战略竞争。中国一直是巴布亚新几内亚主要的基础设施投资者。

周一晚间，马拉佩在与布林肯共同举行的新闻发布会上表示，"没有后什么好担心的"，该协议更新了与美国现有的军事关系，"与中国没有任何关系"。他说，"我们与中国政府保持着健康的关系，他们是一个重要的贸易伙伴。"

马拉佩还向FM100广播电台表示，巴布亚新几内亚不会被用作 "发动战争 "的基地，其中一项特别条款指出，"与美国的伙伴关系不会被利用于从巴布亚新几内亚发动进攻性军事行动。"此外，马拉佩说，该协议不是一个条约，不需要议会批准。他将在本周四公布协议全文，供公众监督。

人口仅900万的巴布亚新几内亚位于连接美国和盟国澳大利亚的重要海上通道和国际海底电缆附近，自然资源丰富，但大多未被开发，军力也较为薄弱。

拜登无法出行，亲自给巴新总理打电话

美国总统拜登原计划访问巴布亚新几内亚，并出席在该国首都莫尔兹比港举行的美国太平洋岛屿论坛会议，但却因美国国内债务上限谈判而临时取消了出访，改由国务卿布林肯参加。不过，拜登亲自给马拉佩的手机打了电话，表达了歉意，并邀请马拉佩参加9月在华盛顿举行的美国-太平洋岛屿峰会。

去年，北京与太平洋岛国所罗门群岛签署了一项安全协议，引发澳大利亚、新西兰和美国的担忧。加之围绕台湾问题的紧张局势，美国及其盟国试图阻止更多太平洋岛国与中国建立安全关系。

北京：警惕地缘政治博弈

对于美国和巴布亚新几内亚签署的防务协议，澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）表示欢迎。中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上表示，中方对有关各方同巴新等太平洋岛国开展正常交往和平等互利合作不持异议，需要警惕的是以合作之名搞地缘政治博弈，同时我们也认为，任何合作都不应当针对第三方。

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