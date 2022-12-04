 与美国“太空竞赛”：中国再有三名宇航员升空 | 科技环境 | DW | 30.05.2023

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科技环境

与美国“太空竞赛”：中国再有三名宇航员升空

中国成功运作着自己的空间站“天宫”，并与美国一样计划近些年内实现载人登月。周二，中国再次将三名宇航员送入太空，接替“天宫”现有宇航员。

China | Raumfahrtmission Shenzhou-16

此次三名宇航员中，首次有一人非军人出身

（德国之声中文网）中国再次将三名宇航员成功送入太空。周二，中国西北部戈壁上的酒泉卫星发射中心，长征2F火箭运载神舟16号载人飞船发射升空。这三名宇航员将替换已在太空半年的另外三名宇航员。

发射仅18分钟后，酒泉卫星发射中心主任邹利鹏基宣布取得圆满成功，神舟16号按计划抵达轨道。

此次三名宇航员中包括北京航空航天大学的学者桂海潮，他也是中国首位非军人出身的宇航员。36岁的他将在太空进行科学实验。迄今为止，其他宇航员都来自军队。

此次三名宇航员中，指令长是56岁的景海鹏。这名有陆军少将军衔的宇航员已是第四次执行太空使命，比其他中国宇航员次数都要多。除学者桂海潮之外，另一名宇航员、36岁的航天飞行工程师朱杨柱也是首次太空飞行。

这三名宇航员预计将在太空停留五个月，本周，三人将与天宫空间站现在的三名宇航员同住。被替换的三人预计将于周六返回地面，不过这一日期尚未得到官方证实。

神舟16号已是第五次进行载人前往中国空间站使命。五月初，货运飞船已将供给物资、视频、零配件和600公斤燃料送入太空，为此次三名宇航员的停留做准备。

China | Shenzhou-16 Weltraum-Mission

发射18分钟后，酒泉发射中心主任宣布圆满成功

中国希望迅速跻身航天大国

中国有雄心勃勃的航天计划，希望迅速跻身美俄这样航天大国的行列。成为第三个将宇航员送入太空的国家后仅20年，中国现在已运作一个现代、全功能的空间站，并向月球和火星发射了探测器。美国宇航局NASA负责人内尔森（Bill Nelson）曾表示，与中国处在一场“太空竞赛”之中

对北京的国家领导层来说，这不但关乎中国的国际地位，也涉及在全球的技术领先角色，要与美国争锋。到2030年，中国计划首次实现载人探月使命。而美国的阿尔忒弥斯项目则计划在2025年底起载人登月。

两国都注目月球南极，据估计那里有冷冻水。中国比美国的计划还要更进一步：在月球建立首个科研站。为此，中国将与俄罗斯等国展开合作。

重约100吨的天宫空间站是太空中除ISS国际空间站之外唯一的据点。自2000年以来持续运营的ISS比天宫大四倍，不过已经年日渐久。尽管如此，美国、欧盟和日本仍希望将该空间站运营至2030年，由此将远超过预定的年份。美国国会此前已因安全原因拒绝中国参与ISS的合作。

中国航天计划强调，未来也将欢迎外国宇航员进入其空间站。据称，目前与联合国航天局、欧洲航天局ESA以及其它新兴的航天国家有合作项目。中国也在研发可重复使用的航天器。

（德新社）

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