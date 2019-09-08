与特朗普谈崩后 塔利班再访华

（德国之声中文网）阿富汗塔利班在卡塔尔的发言人沙欣（Suhail Shaheen)表示，塔利班一个代表团在刚刚过去的周日和中国官员举行了会晤。他在推特账号上写道， 一个9人代表团前往北京并与中国阿富汗事务特使邓锡军会了面。会谈议题为美国取消和塔利班的谈判。沙欣写道："中国特别代表表示， 美国和塔利班的协议是和平解决阿富汗问题的良好框架，中方表示支持。"

中国方面证实了这次会晤。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，"阿富汗塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔和他的几位助手近日来华沟通，中国外交部的主管官员同巴拉达尔一行就阿富汗的形势以及推进阿富汗和平问题进程交换了意见。"他还表示，中方始终支持阿富汗实现"阿人主导、阿人所有"的广泛和包容性的和平和解，希望美国和阿塔保持谈判势头，支持对话谈判，中方也将继续发挥建设性作用。

巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradarv)是塔利班的创始人之一，也是该组织在卡塔尔的政治办公室负责人。

今年6月，一个塔利班代表团也曾访问北京。中国当时表示，中国支持阿人内部对话的解决方案，结束18年的阿富汗战争。

中国在新疆和阿富汗有一段不长的共同边界。北京方面一直担心在新疆活动的武装团体之间的联系。

特朗普叫停会谈

9月7日，为表达对塔利班行为的极度失望，美国总统特朗普宣布取消和塔利班的和谈。在特朗普宣布这一决定之前，塔利班承认对喀布尔北约"坚定支援任务"总部附近的一个安全哨所发动了汽车炸弹袭击。这起袭击造成12人丧生，其中包括一名美国籍和一名罗马尼亚籍的北约士兵。

本月早些时候，沙欣向德国之声表示，塔利班已经在多哈和美国达成了一项协议。他说， "我们已经完成了一份有关如何实施协议的文件......美国总统的推特让我们非常吃惊。我们不理解为什么美国可以取消一份历时数月谈成的协议。此举将动摇美国的可信度。"

在最近的推特中，沙欣引用塔利班头目巴拉达（Mullah Baradar)说，"如果美国总统不能信守承诺，那么他必须对阿富汗任何形式的流血事件负责。"

谈判是否会重启？

阿富汗将于9月28日举行总统选举。阿富汗现任总统阿什拉夫·加尼(Ashraf Ghani)希望能重新当选，以增强他在与塔利班的和谈中的地位。

塔利班则加大了在阿富汗发动袭击的力度。该组织反对在阿富汗进行民主选举。

尽管塔利班此前表示愿意回到谈判桌，但专家们认为，在阿富汗选出新政府前，不太可能重启谈判。塔利班1996年在阿富汗掌权。2001年，塔利班政府在美国率领北约入侵阿富汗后被推翻。