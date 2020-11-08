 与欧美别苗头 金砖国家推疫苗合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2020

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时政风云

与欧美别苗头 金砖国家推疫苗合作

金砖国家集团由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。在最新的峰会中，五国领导人虽然都表示要继续合作，不过在疫苗和反恐等议题上，大家各有盘算。

Brasilien BRICS-Gipfel in Brasilia (Reuters/P. Golovkin)

图为2019年金砖五国领导人在巴西会面的照片。今年受到疫情影响，五位领导人只能透过线上视讯开会。

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目前全球范围内，已经进入最后临床试验阶段的十种新冠疫苗中，有四种来自中国。对于中国政府来说，疫苗研发不仅事关防疫，同时也具有重大的地缘政治意义。

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?

在德国生物科技公司Biontech及其美国合作伙伴辉瑞公司报告了合作新冠疫苗研发的好消息两天后，俄罗斯疫苗研发机构现在也宣布，其疫苗的安全性超过90%。

(德国之声中文网)  金砖五国17日举办线上峰会，会后宣言表示，五国誓言将努力确保疫苗上市时，「以公平、公正和负担得起的方式发放疫苗」。

根据新华网，中国国家主席习近平强调，金砖国家将共商抗疫合作大计，推动疫苗研发中心建设。

他说：「中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。」

美联社报导，俄罗斯总统普京则强力推荐自家疫苗，表示其「有效且安全地发挥作用」，并敦促五国联合起来大规模生产俄罗斯疫苗。

日前美国制药公司Moderna表示，根据一项正在进行的研究初步数据，其疫苗似乎有94.5%的有效性。上周，辉瑞公司也表示，美德共同研发的疫苗看起来有90%的有效性。

在辉瑞公司宣布结果的两天后，俄罗斯制造的疫苗的开发者表示，一项大型试验的早期数据表明，该疫苗的有效率为92%。

俄罗斯在8月批准Sputnik V疫苗监管。然而该疫苗尚未通过疫苗安全性和有效性所需的进阶研究，因此遭到国际社会广泛批评。但在10月俄罗斯当局还是批准了该疫苗的临床实验，引发争议。

普京指出，俄罗斯已经批准了两种不同的疫苗，第三种疫苗正在研制中。他还说，俄罗斯与印度和巴西达成协议，将对Sputnik V进行试验，并与印度和中国的制药公司达成协议，生产该疫苗。

其他金砖国家领导人也谈到了疫苗方面的合作。印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，印度的疫苗生产能力将对人类利益非常重要。

金砖五国汇集了五个世界主要的新兴经济体，占世界人口的41%，占全球国内生产总值的24%，占世界贸易份额的17%左右。这五个国家还占世界经济增长的50%，占世界土地面积的30%

不过根据印度时报，标普全球评级公司2019年对金砖国家的合作提出质疑，表示「该集团可能不再有意义，因为五国长期经济轨迹的差异削弱了金砖国家作为一个连贯的经济集团。」

此外印媒也持续关注中印立场分歧，表示当金砖五国一同强调「反恐」时，「印度想的是『巴基斯坦』，中国关注的则是『新疆』。」

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)

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