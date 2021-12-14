与智能对话：关于聊天机器人ChatGPT的几件事

（德国之声中文网）总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。聊天机器人是一种软件应用程序，根据用户的提问做出回应、模仿人类的对话方式。OpenAI联合创办人奥特曼（Sam Altman）表示，ChatGPT发布的一周内，已有逾百万用户尝试与它交谈。

OpenAI的老板是谁？跟马斯克有关联？

2015年，投资者奥特曼和亿万富翁马斯克在硅谷成立了非盈利的研究与开发公司OpenAI，吸引了包括风险资本家彼得·泰尔（Peter Thiel）等人的投资。2019年，该集团创立了一个相关营利性实体以接受外部投资。

目前正沉浸于改革社交媒体公司推特的马斯克，在2018年离开了OpenAI的董事会，但他本月初曾在推特上称赞道，「ChatGPT吓人的好。我们离危险的强大人工智能不远了」。

马斯克随后又发表另一则推文称，在得知OpenAI利用推特训练聊天机器人后，他已暂停让该公司访问推特数据库。

OpenAI如何运作？

OpenAI表示，其ChatGPT模型是利用名为「从人类反馈中强化学习」(RLHF)的机器学习技术所训练而成。RLHF可以模拟对话，回答衍生问题，承认错误，质疑不正确的前提，并且拒绝不适当的请求。

在最初开发阶段，人类人工智能培训师向模型提供对话，在对话中他们分别扮演使用者和人工智能助手两个角色。提供给大众测试的机器人版本会尝试理解用户提出的问题，并以类似人类语气的书面文本对话形式提供深入的答案。

聊天机器人有什么功用？

类似ChatGPT这样的工具可被用于现实世界的许多层面，例如电子商务、线上写作、回答客服问题，有些使用者发现它甚至能协助调试代码。

这款聊天机器人可以回答各式各样的广泛问题，并模仿人类的语言风格。

是否存在隐忧？

如同许多人工智能驱动的创新技术，ChatGPT的存在并非毫无疑虑。OpenAI也承认，该工具倾向于以「看似合理但不正确或荒谬的答案」作回应，这是一个难以解决的问题。

人工智能技术还可能使种族、性别和文化等社会偏见持续下去。科技巨头如谷歌母公司Alphabet以及亚马逊此前都承认，他们的一些涉及人工智能的实验项目存在「伦理风险」而且有其限制。根据数家公司的经验，人类最终不得不介入并修复人工智能的破坏。

機器人陪伴自閉症兒童

尽管存在上述疑虑，人工智能研究仍旧充满吸引力。根据设于西雅图的融资追踪公司PitchBook数据，风投机构对人工智能研发和运营公司的投资去年增加至近130亿美元，今年截至10月已有60亿美元被投入其中。

（路透社）

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