与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停

（德国之声中文网）原定10月15日举行的特朗普总统和民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论泡汤。组织方宣布，此次活动取消。根据原计划，第二次电视辩论应以视频方式举行，作为保护措施，两人不像通常那样身处同一场合，而是各处一地，在线辩论。

其背景是，上周，特朗普总统被确认染疫，为避免出现感染，电视辩论会的组织方希望这次电视辩论会远程举行。作为挑战者的前副总统拜登认可这一虚拟方式，特朗普却坚决反对。他的竞选团队要求推迟辩论。

组织方同时宣布，原定10月22日的第三次辩论将按计划举行，双方均无异议。

上月底举行的首次电视辩论过程混乱至极，两名竞争对手一而再再而三羞辱对方，尤其是特朗普频繁打断对方陈述。

就在首次辩论举行两天后的上周四，官方正式通报，现年74岁的特朗普确诊感染新冠病毒SARS-CoV-2。然而，在住院3天后，他便重返白宫，并称自己已经"康复"。

下周一现身佛罗里达

不过，特朗普总统到底还是把原定本周六举行的染疫后首次选战活动延到了下周一。他的选战团队通报说，周一晚，总统将在佛罗里达州奥兰多国际机场出现在支持者面前。之于11月3日举行的下届总统选举，佛罗里达被视为最重要联邦州之一。在该州，特朗普目前的支持率不及拜登。

在白宫的集会

当然，特朗普不会让这个周六白白过去。一名政府官员证实，总统将在白宫发表有关"法律和秩序"的演讲。美国媒体此前报道说，约2000人受到邀请，特朗普欲从白宫阳台上发表讲话。仍不清楚的是，这位总统是否仍具传染性。

他的个人医生康利日前称，他认为，星期六这天，总统能安全重担公共责任，新冠治疗获"极佳效果"，总统的各项指数"稳定"。

不过，众多专家对施猛药治疗的总统是否应这么快就重返日常政治活动提出质疑，原因是，他仍可能对他人构成传染风险。

凝炼/王凡（德新社、美联社）

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