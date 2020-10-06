 与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2020

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时政风云

与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停

因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。

Bildkombo Trump Biden (Patrick Semansky/dpa/picture-alliance)

9月29日，特朗普和拜登之间的首场电视辩论过程混乱至极

（德国之声中文网）原定10月15日举行的特朗普总统和民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论泡汤。组织方宣布，此次活动取消。根据原计划，第二次电视辩论应以视频方式举行，作为保护措施，两人不像通常那样身处同一场合，而是各处一地，在线辩论。

其背景是，上周，特朗普总统被确认染疫，为避免出现感染，电视辩论会的组织方希望这次电视辩论会远程举行。作为挑战者的前副总统拜登认可这一虚拟方式，特朗普却坚决反对。他的竞选团队要求推迟辩论。

组织方同时宣布，原定10月22日的第三次辩论将按计划举行，双方均无异议。

上月底举行的首次电视辩论过程混乱至极，两名竞争对手一而再再而三羞辱对方，尤其是特朗普频繁打断对方陈述。

USA Donald Trump im Walter Reed Hospital (Joyce N. Boghosia/The White House/Reuters)

尽管感染新冠，特朗普显示自己仍有完全的行动能力--这里是在瓦尔特-里德军医院

就在首次辩论举行两天后的上周四，官方正式通报，现年74岁的特朗普确诊感染新冠病毒SARS-CoV-2。然而，在住院3天后，他便重返白宫，并称自己已经"康复"。

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美国副总统电视辩论会于当地时间周三晚进行，CNN等媒体对其进行了直播。据德新社等媒体报道，当彭斯开始抨击中国时，CNN在中国的电视信号出现中断，出现“信号异常，马上回来”的字样。

磅礴的音乐、震撼的画面，特朗普戴着口罩从空军一号中走出，以王者姿态返回白宫。白宫纪念商店也顺势推出“特朗普战胜新冠”的纪念币。不过，10月15日即将与这位“美国病人”进行第二场电视辩论的拜登，则提出自己的担忧。

这是一场极为混乱的电视辩论: 现任总统特朗普在90分钟内总共打断对手拜登73次之多，跟4年前与希拉里辩论时相比高出一倍以上。拜登用讪笑和嘲讽回应，主持人不得不提高音量要求双方冷静发言。

华盛顿当地时间9月29日晚9点，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登的首场电视辩论在位于俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西储大学举行。这是一场让人烦躁、煎熬和漫长的电视辩论。特朗普一共打断他人73次，驳斥拜登15次，而拜登则驳斥他4次。

下周一现身佛罗里达

不过，特朗普总统到底还是把原定本周六举行的染疫后首次选战活动延到了下周一。他的选战团队通报说，周一晚，总统将在佛罗里达州奥兰多国际机场出现在支持者面前。之于11月3日举行的下届总统选举，佛罗里达被视为最重要联邦州之一。在该州，特朗普目前的支持率不及拜登。

在白宫的集会

当然，特朗普不会让这个周六白白过去。一名政府官员证实，总统将在白宫发表有关"法律和秩序"的演讲。美国媒体此前报道说，约2000人受到邀请，特朗普欲从白宫阳台上发表讲话。仍不清楚的是，这位总统是否仍具传染性。

他的个人医生康利日前称，他认为，星期六这天，总统能安全重担公共责任，新冠治疗获"极佳效果"，总统的各项指数"稳定"。

不过，众多专家对施猛药治疗的总统是否应这么快就重返日常政治活动提出质疑，原因是，他仍可能对他人构成传染风险。

凝炼/王凡（德新社、美联社）

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