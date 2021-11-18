与彭帅视频通话称「一切安好」国际奥会挨批中国外宣

(德国之声中文网) 国际奥会周日 (11月21日)发布一份新闻稿，声称其主席巴赫丶国际奥会运动员委员会主席特霍 (Emma Terho)丶国际奥会中国委员李玲蔚与中国女子网球名将彭帅进行视频通话，声明称彭帅说她很安全也很好，并强调希望隐私受到尊重。

国际奥会表示，巴赫与彭帅进行了约30分钟的通话，而彭帅在通话开始时，感谢国际奥委会对她健康的关注。声明写道：「这就是为什么她现在更愿意与朋友和家人在一起。尽管如此，她将继续参与网球运动，这项她非常热爱的运动。」

国际奥会运动员委员会主席特霍在声明中称：「看到彭帅情况良好，我松了一口气，这是我们最关心的问题。她看起来很轻松。我向她提供了我们的支持，并强调在她方便的任何时候保持联系，她显然对此表示感谢。」

声明说道，在通话结束时，国际奥委会主席巴赫邀请彭帅在他明年1月抵达北京后共进晚餐，她欣然接受，两人同意与特霍和李玲蔚一同共进晚餐。

同日，中国官媒环球时报的总编辑胡锡进用其推特帐号发布了一段彭帅出席北京青少年网球赛决赛开幕式的视频。画面中，彭帅与其他几名嘉宾站在一起，主持人介绍到她的时候，她微笑着向观众挥手致意，但是并未说话。

此外，环球时报另一名记者沈诗伟也在他的推特帐号上，发布来自同一个场合的视频，画面中彭帅为十多位青少年球员签名，并与他们合影。而20日，胡锡进则是发布两段彭帅与数名友人走进一间餐厅，并在餐厅内用餐的视频。

国际奥会遭批助中国散播大外宣

不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。中国政治研究学者丶新西兰坎特伯雷大学的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）则以「此地无银三百两」来形容国际奥会的作法。

尽管如此，中国官媒也出面驳斥外界的质疑。胡锡进在推特上发文写道：「只要彭帅所说的不符合西方媒体的期望，他们就不会相信。他们只相信他们所想象的关于中国的故事。我很惊讶，他们没有说这两天出现的女士是一个假的彭帅。」

对於连日来中国官媒的记者陆续在西方社交媒体上公布与彭帅相关的照片与视频，国际女子网球协会的主席西蒙 (Steve Simon) 仍坚持，虽然他很高兴看到彭帅的影像，但他「仍然不清楚彭帅是否自由，是否能够在没有胁迫或外部干扰的情况下自行做出决定和采取行动」。

他在周末发布的一份声明中写道：「仅有这段视频是不够的。我一直清楚表明我们需要看到什麽样的证据，国际女子网球协会与中国的关系正处于十字路口。」该协会的一名发言人21日告诉法新社，21日从北京比赛传出来的视频仍然没有解决他们对彭帅安危的担忧。

而在英国传出考虑加入抵制北京冬奥的行列後，法国周日也针对彭帅安危一事向中国政府发出警告。法国外交部长勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 呼吁北京让彭帅公开发言以澄清她的情况，并警告说如果不这样做，可能会有外交后果。

围绕彭帅的风波，已经使得中国在国际上备受舆论压力。11月2日，现年35岁的彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封锁，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。

(法新社、路透社)

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