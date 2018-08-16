与内地居民享受同等福利！港人怎么看？

中国政府宣布由9月1日起实施《港澳台居民居住证申领发放办法》，在内地居住满半年的港澳台居民，将可申领内地居住证，享受与内地城市居民同等的福利待遇。这一政策是否如特首林郑月娥所称，将会受到港人的欢迎？德国之声采访了数名居住内地的香港人。
（德国之声中文网）措施规定，持居住证人士将享有3项权利、6项基本公共服务以及9项便利安排。包括就业、社会保险、住房公积金、9年免费教育、网上购票、自助取票、旅馆住宿、金融服务，以及申请驾驶执照、车牌登记等等，享受与内地城市居民同等的福利待遇。
中国港澳办副主任黄柳权表示，港澳居住证将以810000、820000的数字开头，是内地首次在法律上明确港澳居民编制公民身份号码，有别于现时港澳居民持有的属旅行证件的回乡证。黄柳权强调，居住证有助港澳居民在内地学习、创业、就业、生活提供便利。黄并透露支持与便利港澳居民在内地发展的政策措施会陆续出台，部份更会在粤港澳大湾区先试行。
特首相信措施会受很多港人欢迎
香港特首林郑月娥形容措施具"突破性"，并"全面覆盖"，不再是逐项推出或受制于某区域先实行，认为最受港人欢迎的便利措施，将包括银行服务、保险、申请车牌，以及参加职业资格考试等，回应了在内地的本港居民长期以来的要求，相信会受很多港人欢迎，对推动大湾区也是良好的契机。
根据政府资料，现时常住广东省的港人有52万，在内地各城市就读的港人学生有逾1.5万人。目前，长期在内地工作和生活的港人，仍然无法与内地居民享有同等的公共服务和便利措施。例如内地一些宾馆只招待本地人，有了居住证便可获得同样福利；另外，持有居住证亦可以在当地申请驾驶执照，或报名参加内地职业资格考试及取得执业资格，甚至子女们也可享受9年义务教育，即昰进入当地公立学校接受教育等。
既然如此，这一新政是否如特首林郑月娥所称，将会受到港人的欢迎 ? 德国之声访问了数名居住内地的港人，当中有表示欢迎，也有表示兴趣不大，不打算申领。
居住证带来生活上便利
在深圳从事企业培训工作的刘先生，表示欢迎这个新措拖，因为它的确为内地生活带来一些便利。刘先生表示，每星期他都乘坐高铁到其他省市进行培训，但持回乡证的港澳居民不能在电子售票机自助取票，往往要提前一个多小时到柜台去领取车票，非常不便；而内地各种消费流行电子支付，可谓可花八门，单是回乡证有些无法登记使用，也无法申请内地驾驶执照，因此他期望申领了内地居住证后便可消除这些生活不便。
在上海经商的周先生认为，居住证的确为他们带来工作及经营上的便利。他举例指港人在内地开设公司，往往较内地人要额外办理及提交许多繁复的手续文件，如律师公证等；因此，有了居住证在内地注册公司便会方便快捷。周先生表示，相信居住证所带来某些生活便利及福利，对一些经济条件不是太优渥或退休内地的港人意义较大。以他为例， 生病时一般只会到私家医院去就诊，绝少会到当地的公立医院；而9年免费就读，以他所了解，大部份在内地生活的香港人，较少会安排子女入读当地学校接受义务教学，一般有条件的都会入读国际学校或一些师资优良的实验学校。
不打算申请持回乡证一样方便
另一方面，有内地工作的港人对德国之声表示，没有必要及兴趣考虑申请居住证。中港两地走的张先生坦言，持回乡证其实也一样方便。他表示，现时在网上购买飞机票或高铁动车票、旅馆住宿等，只要有内地银行户口，便可透过支付宝和微信支付费用。对于最新政策中的一项最大好处，就是符合在内地各大城市买楼置业的最基本要求，张先生坦言，中国不同城市对于没有户籍的非本土居民在当地置业，均有不同的政策，以上海为例，外地人在当地购房，除要有居住证外，还要属于已婚人士，并要缴交社保累计缴满60个月；在广州，即使有居住证，也要在当地连续居住5年，期间3年持续缴交3年社保。张先生笑谓，在内地现时一线大城市的房价也很高昂，一套房动辄数百万至千万元人民币，也不是轻易可以负担，所以有没有居住证一样不会在内地置业。
申领居住证便要在内地交税
居住证虽为居于内地的港人带来许多方便，然而，税项的问题却是港人另一个实际的考虑。政制及内地事务局局长聂德权表示， 居住证没有改变现行的税务安排，居住满183日的内地港人，需按现行安排在内地交税。即是香港人申领了居住证，便意味要在内地交税，但内地的税率可高达百分之四十五，与香港的低税率不同。不少港人提出，可否申领居住证在内地工作，但缴交港人港税？聂德权表示，有向中央反映港人的关注，然而税务是国家重大政策，并非说改就改，亦要考虑是否公道和合理。