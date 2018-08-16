与内地居民享受同等福利！港人怎么看？

（德国之声中文网）措施规定，持居住证人士将享有3项权利、6项基本公共服务以及9项便利安排。包括就业、社会保险、住房公积金、9年免费教育、网上购票、自助取票、旅馆住宿、金融服务，以及申请驾驶执照、车牌登记等等，享受与内地城市居民同等的福利待遇。

中国港澳办副主任黄柳权表示，港澳居住证将以810000、820000的数字开头，是内地首次在法律上明确港澳居民编制公民身份号码，有别于现时港澳居民持有的属旅行证件的回乡证。黄柳权强调，居住证有助港澳居民在内地学习、创业、就业、生活提供便利。黄并透露支持与便利港澳居民在内地发展的政策措施会陆续出台，部份更会在粤港澳大湾区先试行。

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特首相信措施会受很多港人欢迎

香港特首林郑月娥形容措施具"突破性"，并"全面覆盖"，不再是逐项推出或受制于某区域先实行，认为最受港人欢迎的便利措施，将包括银行服务、保险、申请车牌，以及参加职业资格考试等，回应了在内地的本港居民长期以来的要求，相信会受很多港人欢迎，对推动大湾区也是良好的契机。

根据政府资料，现时常住广东省的港人有52万，在内地各城市就读的港人学生有逾1.5万人。目前，长期在内地工作和生活的港人，仍然无法与内地居民享有同等的公共服务和便利措施。例如内地一些宾馆只招待本地人，有了居住证便可获得同样福利；另外，持有居住证亦可以在当地申请驾驶执照，或报名参加内地职业资格考试及取得执业资格，甚至子女们也可享受9年义务教育，即昰进入当地公立学校接受教育等。

既然如此，这一新政是否如特首林郑月娥所称，将会受到港人的欢迎 ? 德国之声访问了数名居住内地的港人，当中有表示欢迎，也有表示兴趣不大，不打算申领。

居住证带来生活上便利

在深圳从事企业培训工作的刘先生，表示欢迎这个新措拖，因为它的确为内地生活带来一些便利。刘先生表示，每星期他都乘坐高铁到其他省市进行培训，但持回乡证的港澳居民不能在电子售票机自助取票，往往要提前一个多小时到柜台去领取车票，非常不便；而内地各种消费流行电子支付，可谓可花八门，单是回乡证有些无法登记使用，也无法申请内地驾驶执照，因此他期望申领了内地居住证后便可消除这些生活不便。

在上海经商的周先生认为，居住证的确为他们带来工作及经营上的便利。他举例指港人在内地开设公司，往往较内地人要额外办理及提交许多繁复的手续文件，如律师公证等；因此，有了居住证在内地注册公司便会方便快捷。周先生表示，相信居住证所带来某些生活便利及福利，对一些经济条件不是太优渥或退休内地的港人意义较大。以他为例， 生病时一般只会到私家医院去就诊，绝少会到当地的公立医院；而9年免费就读，以他所了解，大部份在内地生活的香港人，较少会安排子女入读当地学校接受义务教学，一般有条件的都会入读国际学校或一些师资优良的实验学校。

全球哪些城市生活成本最高？ 新加坡 连续5年，新加坡都在经济学人智库(EIU)的全球最贵城市排名中位居榜首。这一排名以生活成本较高的美国纽约为基准，而新加坡的生活成本是纽约的1.16倍。新加坡的私家汽车使用成本全球最高，服装价格也位列前三。不过，其医疗、日用品、饮食费用却相对低廉。

全球哪些城市生活成本最高？ 巴黎 巴黎以纽约生活成本的1.16倍位居第二。在去年的排名中，巴黎位列第7。法国首都也是整个欧元区唯一进入前十的城市，在各项指标中，仅有酒精、交通以及烟草成本较为低廉。

全球哪些城市生活成本最高？ 苏黎世 瑞士经济中心苏黎世同样以纽约1.12倍的生活成本与巴黎并列第2。苏黎世的居住、休闲、娱乐开支非常高昂。

全球哪些城市生活成本最高？ 香港 本年度最贵城市榜单中，东亚地区也有不少城市上榜。香港就是其中之一，排名全球第4。该市的生活成本是纽约的1.11倍。在经济学人智库的报告中，尤其突出的是香港的食品价格。值得注意的是，这份报告主要是为跨国公司人力资源部门外派员工提供指引，因此主要收集了短期派遣员工以及游客的生活开支，而本地居民的生活成本、包括房地产价格等因素所占权重并不高。

全球哪些城市生活成本最高？ 奥斯陆 挪威首都奥斯陆的生活成本以纽约的1.07倍排名全球第五。由于该报告主要是为跨国企业外派员工提供参考，因此各城市的生活成本并没有按照当地居民的收入进行购买力平价换算。让短期派驻外来员工以及外国员工感到十分昂贵的奥斯陆，对于收入水平同样位列前矛的挪威本地居民而言，也许就不那么难以承受了。

全球哪些城市生活成本最高？ 日内瓦 众多国际组织云集的瑞士小城日内瓦，则以纽约生活成本的1.06倍位列第六。

全球哪些城市生活成本最高？ 首尔 韩国首都的生活成本排名世界第7，为纽约的1.06倍。而仅在5年前，这一云集了韩国过半人口的特大城市的生活成本还在20名开外。该市的食品、日用品价格尤其突出，比纽约高出50%。而且：该数字还未进行购买力平价折算。

全球哪些城市生活成本最高？ 哥本哈根 丹麦首都哥本哈根以纽约的1.05倍排名全球第8。该市的交通、休闲、医疗费用比较突出。

全球哪些城市生活成本最高？ 特拉维夫 以色列特拉维夫的生活成本近年来涨幅惊人。5年前，该市排名还在30名开外，如今则以纽约的1.03倍排名第9。固然，这一蹿升部分是因为货币升值，但是该市的交通成本也十分突出，显著拉高了城市的生活成本。

全球哪些城市生活成本最高？ 悉尼 澳大利亚悉尼则以纽约的1.02倍位列全球第十。作为基准的纽约市，今年则被挤出了前十，位列第13名。而叙利亚首都大马士革、委内瑞拉首都卡拉卡斯、哈萨克斯坦经济中心阿拉木图则分别以纽约生活成本的0.26倍、0.33倍、0.38倍成为全球生活成本最低的三座大城市。 作者: 文山



不打算申请持回乡证一样方便

另一方面，有内地工作的港人对德国之声表示，没有必要及兴趣考虑申请居住证。中港两地走的张先生坦言，持回乡证其实也一样方便。他表示，现时在网上购买飞机票或高铁动车票、旅馆住宿等，只要有内地银行户口，便可透过支付宝和微信支付费用。对于最新政策中的一项最大好处，就是符合在内地各大城市买楼置业的最基本要求，张先生坦言，中国不同城市对于没有户籍的非本土居民在当地置业，均有不同的政策，以上海为例，外地人在当地购房，除要有居住证外，还要属于已婚人士，并要缴交社保累计缴满60个月；在广州，即使有居住证，也要在当地连续居住5年，期间3年持续缴交3年社保。张先生笑谓，在内地现时一线大城市的房价也很高昂，一套房动辄数百万至千万元人民币，也不是轻易可以负担，所以有没有居住证一样不会在内地置业。

申领居住证便要在内地交税

居住证虽为居于内地的港人带来许多方便，然而，税项的问题却是港人另一个实际的考虑。政制及内地事务局局长聂德权表示， 居住证没有改变现行的税务安排，居住满183日的内地港人，需按现行安排在内地交税。即是香港人申领了居住证，便意味要在内地交税，但内地的税率可高达百分之四十五，与香港的低税率不同。不少港人提出，可否申领居住证在内地工作，但缴交港人港税？聂德权表示，有向中央反映港人的关注，然而税务是国家重大政策，并非说改就改，亦要考虑是否公道和合理。