与俄方进行和平谈判？ 乌克兰民众有意愿

最近的一项民意调查显示，乌克兰公民希望与俄方谈判，但同时也希望收复领土，并且认为拒绝服兵役不是问题。专家们认为，这种矛盾的观点凸显了人们的挫败感。

（德国之声中文网）在乌克兰，与俄罗斯进行和平谈判的讨论越来越多。总统泽连斯基过去一直拒绝与俄罗斯领导人达成任何协议，甚至颁布了一项法令，禁止与俄方谈判。但现在情况显然正在发生变化。泽连斯基认为，俄方代表应该出席乌克兰计划11月召开的第二次 “和平峰会”。

是谈判的时候了？

与此同时，一项调查显示，在不直接处于战争前线的乌克兰地区， 44% 的乌克兰人认为，基辅与莫斯科之间是时候开始正式谈判了。35% 的人认为没有理由开始和平谈判，21% 的人尚未决定。这项调查是乌克兰线上媒体ZN.UA委托乌克兰拉祖姆科夫研究中心进行的，调查时间为 2024 年 6 月 20 日至 28 日。

调查结果也显示，乌克兰人坚决反对乌方满足普京最近提出的结束战争的条件。近 83% 的受访者反对乌克兰军队撤出顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热等地区。约 84% 的受访者反对将这些地区割让给俄罗斯。此外，77% 的受访者反对西方解除对俄的所有制裁。

乌克兰社会的困惑

“这反应了民众的挫败感。人们不知道在战争条件下，他们和国家会有什么前景。调查结果正反映出这种社会自相矛盾的信号。”政治学者、“国家稳定与团结平台 ”联合创始人萨克扬（Oleh Saakyan）接受德国之声采访时表示。他还补充指出，和平谈判的强烈意愿表明，之前动员和团结民众的努力已经耗尽，因为这些努力都是为了打一场短期战争：“我们最终陷入了一场持久战，无论是当局还是精英们，都没有向民众提供在长期战争或战争威胁的条件下他们应该如何在乌克兰生活的设想”。

他认为，一切被推迟到 “战后 ”进行的工作，如打击腐败、行政效率低下等等，开始让乌克兰人感到不安。因为人们已经意识到，战争将持续很长时间：“动员、滥用权力、能源和经济问题、前线防御工事和国防防卫，所有这些问题目前都是社会的热点问题，因为战争仍在继续，而这些问题仍未解决。与此同时，社会希望取得胜利，但目前如何实现这一点并不明确”。

乌克兰总统已经有几个月没有再提及恢复到1991年俄乌边界作为与俄罗斯和平谈判的前提条件 图像来源: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学的雷特罗维奇（Ihor Rejterowytsch）指出，乌克兰总统已经有几个月没有再提及恢复到1991年俄乌边界作为与俄罗斯和平谈判的前提条件，但也没提及新的边界。这让乌克兰社会感到困惑。在接受德国之声采访时他表示：“结果是，一方面，大多数人希望收复所有领土，另一方面，又有大约一半的人认为拒服兵役没有问题。这些回答是矛盾的。因此，我们必须关注这一点，并思考一个能够让乌克兰社会能够接受的解决方案。”

如何在战争条件下生活？

为了获得乌克兰人对其倡议的支持，政府应就未来与社会展开开放公开的对话，并就如何在战争条件下继续生活提出设想。专家们认为，应让尽可能多的人参与决策过程。同时，他们也指出，对复杂问题做出矛盾的反应，是处于完全不确定状态社会的正常现象。

拉祖姆科夫（ Rasumkow ）研究中心的米先科（Mykhaylo Mishchenko）解释说："需要始终关注公众情绪，并识别到情绪的变化，这样才能为应对挑战做好精心准备。“

接受德国之声采访的专家一致认为，进行此类调查目前是有必要的，以便乌克兰领导层能够清晰地制定未来发展的各种选择，并相应地为第二次 “和平峰会 ”做好准备。

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