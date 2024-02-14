与侵犯人权有关联的印尼前将军宣称胜选

（德国之声中文网）72岁的普拉博沃（Prabowo Subianto）曾因其人权纪录被美国禁止入境20年。周三，他在印尼首都雅加达的一个体育场向数千名支持者表示，依据非官方的迅速计票结果，他获得胜利，而这是"所有印尼人的胜利"。

普拉博沃在苏哈托残暴的独裁统治期间是一名将军。苏哈托政权在25年前终结。普拉博沃指挥的一支特种部队与虐待和绑架事件有关，而他本人则强烈否认这些指责。

根据印尼民调机构进行的非官方统计，普拉博沃获得57-59%的选票，正式的官方统计可能需要一个月时间。不过，非官方统计在自2004年以来的总统直选中被证明是准确的。

普拉博沃在国家电视台播出的致辞中说："我们感谢迅速的计票结果。我们不应傲慢，不应骄傲，不应张狂，我们还是要谦虚，这个胜利必须是所有印尼人的胜利。"

为在首轮投票中获胜，普拉博沃需要获得50%以上的选票，并且在每个省获得至少20%的选票。

普拉博沃将自己呈现为备受欢迎的现任总统佐科威的政策继承人。佐科威的儿子是普拉博沃的竞选副手。

佐科威的继任者将接管一个经济显著增长的国家，这里有正在兴建的雄心勃勃的基础设施项目，包括预计耗资超过300亿美元的迁都计划。

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印尼选举对美、中的重要性

此次选举对于美国和中国而言，也有重要的意义，因为印尼不但有着巨大的国内市场，镍和棕榈油等自然资源，对其东南亚邻国也有着外交影响力。

美联社分析说，即将离任的佐科威在外交政策上避免批评北京或华盛顿任何一方，但同时也避免与任何一方结盟。这一微妙的平衡策略为中国在印尼的投资与贸易铺平了道路，其中包括一条耗资73亿美元的高速铁路，大部分由中国出资兴建。与此同时，雅加达也加强了与美国的防御关系以及军事演习。如果目前明显领先的候选人普拉博沃胜选，那么，这些政策可能会继续下去。

批评者担心 印尼民主正在受到侵蚀

佐科威从贫民阶层到总统的飞越，显示了印尼民主的活力。然而，普拉博沃与前独裁者的关联，以及佐科威的儿子作普拉博沃的副手，令观察人士担心，民主在受到侵蚀。

印尼周三的选举仅花费六小时。在这个有2.7亿人口的热带国家17000座岛屿上进行投票选举，是一项惊人的工程。选票箱由小船、摩托车、马匹以及步行运往一些偏远的地点。

除总统一职外，还有约两万个全国、各省和区议会的席位，由数万名候选人竞争。这是世界上最大规模的选举之一，单单国家议会的580个席位就有18个政党的约一万名候选人竞争，官方表示没有出现重大的问题。。

一些选民表示，希望下一任领导人能帮助他们实现更大的繁荣。印尼有近十分之一人口仍生活在贫困中。

一些批评者指责佐科威尽管出身平民，但他自己也企图建立一个政治王朝。他的长子吉布兰（Gibran Rakabuming Raka）获得宪法法院例外批准，在未达到法定最低年龄40岁的情况下参选。然而，当时的宪法法院院长却是佐科威的妹夫。此后，佐科威的妹夫虽然被免职，但所作出的决定仍然有效。佐科威因此受到任人唯亲和裙带关系的指责。

普拉博沃曾与苏哈托的一个女儿结婚。他指挥的一支特种部队绑架并虐待苏哈托反对者后，他于1998年被解除职务。当时被绑架的至少22名反苏哈托分子中，有13人迄今下落不明，他们的家人每周在总统府外抗议，要求追责。普拉博沃从未受到指控，也否认有任何参与，他的几名下属则受到审判。

普拉博沃在此次选战期间使用TikTok等社交平台，以软化自己的形象，将自己塑造为可亲近的祖父形象。他在选战中跳舞，以吸引年轻选民。他还承诺，一旦当选，首个任期内将创造近2000万个就业岗位。普拉博沃受到人权活动人士的反对。

（美联社）

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