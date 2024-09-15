与中方对峙数月后 菲巡逻舰撤离争议岛礁

菲律宾和中国方面周日分别证实，从4月起停泊在萨比纳礁（中国称仙宾礁）附近的菲律宾马戈巴努亚号已经离开。该舰此前曾与中国海警船发生数次摩擦冲突，菲方称其“在极其恶劣的情况下执行了警戒任务”。

（德国之声中文网）据菲律宾国家海事委员会周日表示，此前停泊在一座南海争议岛礁附近的菲律宾船只已经撤离该区域。

菲律宾海岸警卫队的巡逻舰特蕾莎·马戈巴努亚号（ Teresa Magbanua）从今年4月起一直停靠在萨比纳礁（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）附近，以宣示马尼拉政府对于该区域的主权主张，同时防止中国夺取该岛礁。

中国方面周日也证实了菲船只离开的消息。中国海警局新闻发言人刘德军表示，9月14日14时许，“非法滞留”的菲9701号船撤离仙宾礁舄湖。他呼吁菲律宾方面“停止煽宣炒作、冒险侵权”，并强调中国“对包括仙宾礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权”。

法新社指出，中国对几乎整个南中国海区域提出主权要求，并且不断采取行动宣示这些主张，尽管多年前海牙国际仲裁庭的一项裁决认为中国在南海的主权主张没有法律依据。

中方称“依法对菲船只采取管控措施” 图像来源: Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

最近一段时间以来，菲律宾和中国船只在仙宾礁附近至少发生三次摩擦冲突事件。中方称其海警人员是“依法对菲船只采取管控措施，菲方多次企图组织强行运补均遭失败”。菲律宾方面则指责中方采取“具侵略性和危险的行为”对菲船只进行冲撞。在其中一次冲撞事件中，菲方的马戈巴努亚号舰的舰桥翼和干舷受损。

黄岩岛“历史重演”？

仙宾礁是一座无人居住的环礁，距离菲律宾西部的巴拉望岛约140公里，距离中国海南岛大约1200公里。两国都声称对该岛礁拥有主权。

“在执行任务期间，马戈巴努亚号要面对入侵者更大型船队的包围，恶劣的天气，船员依靠逐渐减少的日常补给维持生存”，菲国家海事委员会主席贝尔萨敏（Lucas Bersamin）在周日的一份声明中强调，该舰已经在“极其恶劣的条件下执行了警戒任务”。

上个月，中国阻挡了菲律宾向船上海员提供补给的船只，导致他们的食物和其它物资严重缺乏，难以维持生存。

本周早些时候，菲律宾和中国的官员举行了海事议题高层对话，北京方面重申了要求菲舰艇撤离的要求。

法新社指出，发生在萨比纳礁的事件令人回想起2012年的斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）——在持续两个月的紧张对峙之后，马尼拉撤走了菲方船只。此后中国事实上控制了该岛礁。



（法新社等）

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