与中国陷外交争端：立陶宛将向欧盟求援

（德国之声中文网）立陶宛外交部12月15日发表声明，称已经召回该国驻中国最高级别外交官，回国进行磋商，驻华大使馆工作暂行“远程操作” 。外交圈消息人士告诉路透社，19名立陶宛使馆人员及家属已离开北京。

据路透社报道，12月16日，立陶宛总统顾问斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）对立陶宛公共广播公司表示，立陶宛领导人将向欧洲的同行们寻求帮助。

她说，立陶宛总统“将与欧盟领导人谈论我们面临的压力”，让欧委会讨论如何在这个问题上帮助立陶宛。

斯凱斯吉里特补充说：“我们希望我们的欧洲伙伴能清楚地了解这一冲突，并且经济行动将尽可能广泛”。

北京：担忧自身安全等说法“纯属无中生有”

据中国官媒报道，在12月16日的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，“立陶宛违反了自身在中立建交公报中所作的政治承诺、公然制造‘一中一台’的错误行径”。

汪文斌称，“所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全，以及中国政府禁止中方雇员为立驻华代办处‘工作’的说法纯属无中生有”，表示立陶宛从未向中方提及自身安全有什么问题。

立陶宛和中国的双边关系近期因台湾问题明显恶化

这位中国外交部发言人也要求立陶宛“尽快纠正损害中国主权和核心利益的错误行为”。

此前曾有知情人士对路透社表示，立陶宛方面撤离北京是对“恐吓”的回应。在路透社最初的报道中，该人士还提到存在“安全担忧”，但没有更多说明。

据路透社报道，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）16日在维尔纽斯对记者表示，中国当局此前通知立陶宛外交官，其身份证件将很快失效。“我们得到的时间很短，我们（向中方）要求获得更多时间……要求没有得到回复，就尽可能快地返回了”。他也表示，单方面改变一个国家的代表处地位违反国际条约。

11月18日，立陶宛不顾中方抗议，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。这是第一个设立在和中国建有正式外交关系国家的“台湾代表处”。这让北京强烈不满。在台湾代表处在维尔纽斯成立数天后，中国降格了同立陶宛外交级别，将其驻华大使馆降为代办处。

对于北京而言，台湾牵涉最为敏感的领土问题。任何暗示台湾已经是独立国家的言行，都会招致中国当局的怒火。

在立陶宛与中国的争端中，美国公开表示支持立陶宛。这也加剧了华盛顿与北京之间的紧张关系。

台湾：将竭尽所能深化与立陶宛的经济关系

据台媒中央社报道，台湾驻美代表萧美琴12月16日表示，立陶宛外交代表团仓促离开中国后，台湾将在“善意循环”下，深化与立陶宛的经济关系。

萧美琴说：“我们将竭尽所能，深化与立陶宛的经济关系和技术合作。就我们与立陶宛的伙伴关系而言，这是一个善意和相互支持的良性循环。”

当被问及台湾是否希望美国允许台湾将其设在华盛顿的驻美台北经济文化代表处，象征性地升级为台湾代表处时，萧美琴说：“以正常、专有的名字来称呼我们，是许多台湾人的希望和梦想，也是我们将继续与美国伙伴沟通的事情。”

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