 与中国老板合不来？库卡总裁辞职 | 经济纵横 | DW | 26.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

与中国老板合不来？库卡总裁辞职

两年前，中国家电企业美的集团收购德国机器人制造商库卡，在德国引起包括政界在内的关注和争议。如今库卡董事会德方主席提前辞职，原因何在？

Deutschland Augsburg Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

库卡董事会主席罗伊特12月离任

（德国之声中文网）被美的集团收购近两年后，曾大力支持这一并购的库卡董事会主席罗伊特（Till Reuter）出人意料地宣布辞职。周一（11月26日），库卡公司发布消息称，罗伊特将卸下任董事会主席一职，12月起将由现任财务董事默嫩（Peter Mohnen）代理。

此前，库卡公司就已表示，罗伊特与监事会主席顾炎民正在就解除合约谈判。罗伊特自2009年起担任董事会主席，任期应到2022年结束。公司没有说明提前解约的原因。

引起风波的收购

据该公司内部人事透露，罗伊特与中国投资方的关系恶化。美的有意扩大其在库卡的发言权。有迹象显示，美的对这家德国子公司的日常业务的影响干预有所增加，并有进一步的整合计划。2017年初，美的以46亿欧元的高价将其持有的库卡股份提高到将近95%。

China Shanghai Kuka wird vom chinesischen Midea Konzern übernommen (picture-alliance/dpa/Zhang Jinqiao)

位于德国南部奥格斯堡的库卡公司是机器人领域世界领先的企业。除汽车制造外，其产品还广泛用于包括飞机制造在内的其他工业领域。库卡收购案曾在德国引起媒体、经济和政界的极大关注和争论，时任德国经济部长加布里尔也曾对这一收购表但担忧和质疑。批评者担心，中国投资者将  获得库卡的关键技术和敏感的客户资料。美的收购库卡，由此成为中国资本进军德国高技术产业的标志性事件。

罗伊特并不是第一位公司被中资收购后走人的知名德企高管。今年9月，巴伐利亚汽车配件生产商格拉默（Grammer）被宁波继峰收购之际，原本支持这一收购的董事会成员全体辞职。

观看视频 04:38
直播
04:38 分钟

中国人的海外收购

承诺与现实

为了打消德方的种种忧虑，美的在收购库卡前，于2016年签署协议作出一系列承诺。到2023年，库卡德国生产基地和员工就业岗位将得到保障；库卡的技术和专利以及客户资料将留在德国，美的无权获得；此外库卡将继续保留上市公司的身份，以保持财务透明，董事会也将独立运作。当时，库卡的劳资双方都对上述承诺感到满意，并支持美的的收购。

不过有报道称，随着时间推移，实际情况与当初的协议或设想已有一些差距。例如最初的计划是，美的派出两人加入库卡董事会，而目前共6人的董事会的中方成员已增至4人。此外罗伊特曾计划增加散户持股的比例，以提高市场信任，这一计划现在也已不了了之。去年，库卡和美的在中国成立了多家合资企业，显然后来双方对这些企业的运作也有意见分歧。

除此之外，罗伊特的管理工作并非无懈可击，库卡的经营业绩不甚理想。今年的销售额预计为33亿欧元，为10年来首次出现下滑。

 

DW.COM

德国政府将更轻易对中企收购说不

德国联邦经济部长阿尔特迈尔证实政府动用否决权干预外资入股的门槛将降低，此举尤其针对中国企业。 (27.04.2018)  

德语媒体：库卡赚钱、美的收钱

周四的德语报刊，注意到了刚刚被美的收购的库卡本周发布了其最新业绩数字。此外，中国的互联网政策与美国互联网巨头之间的微妙互动，也是德语媒体所关心的话题。 (16.02.2017)  

德国政府终放行！美的拿下库卡

虽然德国经济部长曾表达过忧虑，但该部最终还是为中国美的集团收购德国机器人巨头库卡的交易亮起了绿灯。一名发言人宣布，不需要再作进一步调查。美的此前表示已掌握库卡近95%的股份。 (17.08.2016)  

相关音频视频

中国人的海外收购  

相关内容

Elon Musk

又是推文惹的祸 马斯克辞特斯拉主席 30.09.2018

特斯拉的掌门人马斯克的一条推文引起了美国证券交易委员会的注意。现在双方达成和解协议。马斯克需要为自己的“任性发帖”付出巨大的代价。

China Investitionen in Deutschland Symbolbild

瑞银：中国海外收购聚焦较小目标 09.09.2018

据瑞银估计，中国投资者在海外的收购趋势仍将继续。不过，不再是超大规模的协议，而是越来越多着眼较小的收购。

Hannover Messe 2018

中资收购增多 德国高科技地位不保？ 03.06.2018

随着德国高科技企业越来越多地成为中国投资者的目标，德国金属行业工会呼吁政府迅速采取有效对策。柏林墨卡托中国研究中心的专家也发出类似警告。

广告
China Genveränderte Babys (picture-alliance/AP Images/M. Schiefelbein)

首例基因编辑婴儿在中国诞生 引发伦理争议

一位中国科学家公布他促成世界首例基因编辑婴儿--一对双胞胎女孩的诞生。如果属实，这将是科学和伦理领域的一次意义重大的飞跃。很多主流科学家认为这项试验太不安全，有些科学家表示谴责。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 