与中国老板合不来？库卡总裁辞职

（德国之声中文网）被美的集团收购近两年后，曾大力支持这一并购的库卡董事会主席罗伊特（Till Reuter）出人意料地宣布辞职。周一（11月26日），库卡公司发布消息称，罗伊特将卸下任董事会主席一职，12月起将由现任财务董事默嫩（Peter Mohnen）代理。

此前，库卡公司就已表示，罗伊特与监事会主席顾炎民正在就解除合约谈判。罗伊特自2009年起担任董事会主席，任期应到2022年结束。公司没有说明提前解约的原因。

引起风波的收购

据该公司内部人事透露，罗伊特与中国投资方的关系恶化。美的有意扩大其在库卡的发言权。有迹象显示，美的对这家德国子公司的日常业务的影响干预有所增加，并有进一步的整合计划。2017年初，美的以46亿欧元的高价将其持有的库卡股份提高到将近95%。

位于德国南部奥格斯堡的库卡公司是机器人领域世界领先的企业。除汽车制造外，其产品还广泛用于包括飞机制造在内的其他工业领域。库卡收购案曾在德国引起媒体、经济和政界的极大关注和争论，时任德国经济部长加布里尔也曾对这一收购表但担忧和质疑。批评者担心，中国投资者将 获得库卡的关键技术和敏感的客户资料。美的收购库卡，由此成为中国资本进军德国高技术产业的标志性事件。

罗伊特并不是第一位公司被中资收购后走人的知名德企高管。今年9月，巴伐利亚汽车配件生产商格拉默（Grammer）被宁波继峰收购之际，原本支持这一收购的董事会成员全体辞职。

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承诺与现实

为了打消德方的种种忧虑，美的在收购库卡前，于2016年签署协议作出一系列承诺。到2023年，库卡德国生产基地和员工就业岗位将得到保障；库卡的技术和专利以及客户资料将留在德国，美的无权获得；此外库卡将继续保留上市公司的身份，以保持财务透明，董事会也将独立运作。当时，库卡的劳资双方都对上述承诺感到满意，并支持美的的收购。

不过有报道称，随着时间推移，实际情况与当初的协议或设想已有一些差距。例如最初的计划是，美的派出两人加入库卡董事会，而目前共6人的董事会的中方成员已增至4人。此外罗伊特曾计划增加散户持股的比例，以提高市场信任，这一计划现在也已不了了之。去年，库卡和美的在中国成立了多家合资企业，显然后来双方对这些企业的运作也有意见分歧。

除此之外，罗伊特的管理工作并非无懈可击，库卡的经营业绩不甚理想。今年的销售额预计为33亿欧元，为10年来首次出现下滑。