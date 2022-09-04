与中国经济战？德国雇主协会主席: “这将让工业瘫痪”

（德国之声中文网）德国金属和电气行业雇主协会（Gesamtmetall）主席、德国汽车供应商爱尔铃克铃尔（ElringKlinger）的负责人沃尔夫（Stefan Wolf）近日在接受德新社采访时表示，德国在短期内几乎无法减少对中国的经济依赖。“这不可想象”，沃尔夫说。

伴随着台海危机升级以及针对中国新疆大规模人权侵犯的指控，一段时间以来，德国政界和学术界要求重新考虑与中国经济关系的声音越来越多。很多政客和观察家称，德国不应陷入对中国经济依赖的陷阱。

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在德国金属和电气行业雇主协会主席、车企老板沃尔夫看来，这种依赖已经存在，而且是“巨大的”。沃尔夫指出，德国与中国的贸易关系与德国与俄罗斯的贸易关系完全不同。他对德新社说，如果西方和中国发生经济战争，许多地方的工业都会瘫痪。“试想一下，如果我们今天突然切断所有的中国对欧洲的出口。这是不可想象的。”

处境尴尬而危险的德国

德国金属和电气行业雇主协会主席、车企老板沃尔夫（Stefan Wolf ）

沃尔夫还称，如果台海冲突升级，德国经济界几乎无计可施，因为无法立刻重新安置供应链。“你不可能为此做好准备。……人们常说：我们今天从中国拿到的东西，以后就从其他地方进口。那么，这些地方是哪里呢？”他表示，这些要求立刻重新安置供应链、重新安置德国在华工厂的呼吁，“完全是不现实的”。

这位德国金属和电气行业雇主协会的负责人还表示，如果台海危机造成中美危机，德国将明显受到影响。“在我看来，如果出现台海危机，美国会立即以某种形式进行干预——他们对俄罗斯并没有这样做，这样我们在德国就会出现一个大问题。”他表示，美国人将要求德国选边站，“美方将说：那些仍与中国做生意的人就不能再与美国做生意。这意味着我们将不得不选择一个市场。在我看来，这个问题几乎是无法解决的，因为我们实际上不可能为了中国市场而放弃美国市场。反之亦然，都不行。”

“中国会回避与西方的经济战”

德国企业界目前非常忧虑其最重要贸易伙伴中国和台湾之间的冲突会进一步激化。目前，中国是德国最重要贸易伙伴。2021年，两国间贸易总额达2450亿欧元。

德国著名的Ifo经济研究所8月初也曾分析该问题。Ifo经济研究所表示，如果和中国发生贸易战，德方所受经济损失将是英国脱欧带来损失的6倍，而最大输家会是汽车产业。据估算，如果双方均采取更高的进口关税及其他贸易壁垒措施，会使德国国内生产总值至少下降0.81%。而如果德国企业将生产链全面迁回德国，德国的GDP将下跌几乎10%。

这一切听起来似乎不乐观。不过，德国金属和电气行业雇主协会主席、车企老板沃尔夫也认为，中国会回避与西方的经济战。他对德新社说，“中方非常清楚，其经济很大程度上依赖欧洲和美国。这些经济体联系如此紧密，中国对欧洲和美国的依赖程度比俄罗斯高很多倍。”他表示，保持这些贸易路线的开放也非常符合中方的利益，否则中国经济也会面临崩溃。

（商报，世界报，ifo.de等）

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