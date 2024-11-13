与中国在南美的贸易战 特朗普已经输了？

亚太经合组织领导人齐聚秘鲁首都利马之际，中国在该国以及南美的经贸影响力引人关注。习近平前往秘鲁与会，预计将为中国在该国修建的巨型港口钱凯港剪彩。无论在特朗普第一任期还是拜登任期内，中国都进一步扩大了在这一被视为美国后院的地区的投资。

（德国之声中文网）秘鲁--世界第二大铜出口国，本周成为亚太经合组织（APEC）领导人会议的东道主。中国国家主席习近平将与会，并且预计将为中国在秘鲁新建的一个大型港口剪彩。即将离任的美国总统拜登也将出席APEC会议。

秘鲁反映出美国在南美所面临的挑战：中国在该地区的影响力已迅速增加。北京着眼于南美的铜矿、锂矿以及玉米、大豆和牛肉出口。

如今，北京已成为从巴西到智利到阿根廷的南美国家的重要贸易伙伴，也侵蚀着华盛顿在该地区的政治影响力。特朗普第一任期内"美国第一"的政策下，这一趋势增强，在拜登任下也未改善。

以秘鲁为例。去年，中国与秘鲁的贸易额超过美国与秘鲁的贸易额163亿美元。就在十年前，华盛顿还曾遥遥领先。

2015年，中国取代美国成为秘鲁最大的贸易伙伴。中美之间的差距在特朗普以及拜登任内均有扩大。

通往钱凯港的隧道工程（2023年8月） 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

成为“拉美的新加坡”

这一变化的标志之一是利马北部80公里的新建巨型港口钱凯（Chancay）。该港口由中国国有的中远海运（Cosco）建设，有望缩短秘鲁、巴西物资运往亚洲的海路航线。

在钱凯港，秘鲁交通与通讯部长雷耶斯（Raul Perez Reyes）表示：“我们将拥有直通亚洲的路线，特别是通往中国的港口，届时依航线不同，航程将缩短10天、15天到20天。”

他补充说，该港口将与墨西哥曼萨尼约（Manzanillo）港以及加州的长滩（Long Beach）港竞争。“我们的目标是，成为拉美的新加坡。”

这个太平洋港口也在拉动其它互联互通的投资，特别是面向巴西的大豆种植商，后者希望降低运往亚洲的费用和时间，避免向北通行巴拿马运河。秘鲁政府在推动一项价值100亿美元的潜在铁路项目。这将让巴西大豆陆路运往秘鲁，然后运往中国。巴西与中国的贸易近些年来也快速增长。

近些年来，中国在拉美的经贸影响力扩大 图像来源: La Nacion/ZUMAPRESS/picture alliance

“让美国也来投资”

2023年，秘鲁与中国的双边贸易额近360亿美元，让秘鲁成为中国在拉美的第四大贸易伙伴。

中国是巴西最大的贸易伙伴，2023年双边贸易额超过1800亿美元，中国对巴西出口主要是半导体、手机和医药产品。

秘鲁-中国商会主席谭义勇（Jose Tam）表示：“中国在向该地区发出最清晰的热情的信号。”该商会包括中国五矿集团（MMG）旗下的拉斯班巴斯铜矿以及中铝集团（Chinalco）。

中远海运的企业事务经理卡萨斯（Mario de las Casas）表示，秘鲁转向中国并非政治性的，该国对世界各地的投资者都保持开放。“让美国也来投资，美国已经很多年没有这么做了。”

（路透社、法新社）

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