与中国交往要付出多少代价？

（德国之声中文网）香港、美中贸易战、地方银行债务、明年初的台湾总统大选...胡谧空细数中国领导人当前面临的挑战。默克尔担任总理13年以来，将在下週第12度造访中国，却不巧碰上港人上街挑战北京的高压统治，刚刚才与总理府官员会晤的胡谧空透露，如果香港局势恶化，默克尔的整个访问行程可能都会受到影响。

过去一年来，德中关係风波不断。去年11月，国会朝野党团轮番批评新疆的"再教育营"，引起中国大使馆的不快。今年年初，德国工业联盟（BDI）公佈中国政策文件，直指中国是对手，这份文件的措辞后来就成了欧盟新中国政策的内涵，对中国的立场比过去还批判。

过去3个月，香港示威不断，德国政府同情示威者，呼吁港府保障港人的集会和言论自由，为此自民党主席林德纳（Christian Lindner）访问北京时受到粗鲁对待，在德国媒体引起热议。近日又传出，由于中国拒绝长年声援维吾尔人权的绿党议员参与，国会数位议程委员会乾脆取消原订的中国行。

默克尔访华 欧洲在看

胡谧空说，从书面质询的数量来看，德国朝野各党对中国的兴趣比以往都高，明年下半年德国出任欧盟轮值主席期间也将主办欧中高峰会，默克尔此行因此受到欧洲邻国的高度关注。大家都在观察，德国打算在欧中关係扮演什麽角色，他研判："在当前的气氛下，德中关係不至于出现深度的进展，也不会签署重要的备忘录。"

根据德国政府公佈的行程，默克尔6日将与国务院总理李克强共进早餐、会谈和面对媒体，晚上与国家主席习近平共进晚餐，7日转访中部的工业大城武汉。值得注意的是，德国大企业的老板也将随团出访，在贸易战的大背景下，德中经贸关系到底何去何从，成为各界关心的焦点。

墨卡托中国研究中心经济部门主管曾林（Max Zenglein）表示，中国强迫国泰航空解僱员工和撤换执行长，迫使外商面对在中国投资的政治风险。他批评一些德国企业仍活在过去的想像，对中国的投资环境过于乐观，"中国未来会走向什麽方向？与他们做生意要付出多少代价？如何应付政治压力？业界很多人都没想清楚。"

随着贸易战开打，美中经济最近出现脱钩的现象，曾林举日本、韩国和台湾等亚洲工业国家为例，说明他们如何调整生产线，逐渐摆脱对中国的依赖，反观德国到现在还没有明确的方向。他说，长远来看，欧洲发展出自己的制造业战略，才能克服中国崛起的挑战。