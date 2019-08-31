 与中国交往要付出多少代价？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

与中国交往要付出多少代价？

德国总理默克尔即将在9月6日访问中国，柏林智库墨卡托中国研究中心副总裁（Merics）胡谧空（Mikko Huotari）预言：“这是一趟不舒服的旅行，她将会遇到一连串争议。”

Merkel und Ministerpräsident der Volksrepublik China Li Keqiang im Bundeskanzleramt Berlin (DW/Irfan Aftab )

默克尔此次访华将再次与李克强会晤（资料图片）

（德国之声中文网）香港、美中贸易战、地方银行债务、明年初的台湾总统大选...胡谧空细数中国领导人当前面临的挑战。默克尔担任总理13年以来，将在下週第12度造访中国，却不巧碰上港人上街挑战北京的高压统治，刚刚才与总理府官员会晤的胡谧空透露，如果香港局势恶化，默克尔的整个访问行程可能都会受到影响。

过去一年来，德中关係风波不断。去年11月，国会朝野党团轮番批评新疆的"再教育营"，引起中国大使馆的不快。今年年初，德国工业联盟（BDI）公佈中国政策文件，直指中国是对手，这份文件的措辞后来就成了欧盟新中国政策的内涵，对中国的立场比过去还批判。

过去3个月，香港示威不断，德国政府同情示威者，呼吁港府保障港人的集会和言论自由，为此自民党主席林德纳（Christian Lindner）访问北京时受到粗鲁对待，在德国媒体引起热议。近日又传出，由于中国拒绝长年声援维吾尔人权的绿党议员参与，国会数位议程委员会乾脆取消原订的中国行。

Mikko Huotari DW TV Screenshot (DW)

柏林智库墨卡托中国研究中心副总裁（Merics）胡谧空（Mikko Huotari）

默克尔访华 欧洲在看

胡谧空说，从书面质询的数量来看，德国朝野各党对中国的兴趣比以往都高，明年下半年德国出任欧盟轮值主席期间也将主办欧中高峰会，默克尔此行因此受到欧洲邻国的高度关注。大家都在观察，德国打算在欧中关係扮演什麽角色，他研判："在当前的气氛下，德中关係不至于出现深度的进展，也不会签署重要的备忘录。"

根据德国政府公佈的行程，默克尔6日将与国务院总理李克强共进早餐、会谈和面对媒体，晚上与国家主席习近平共进晚餐，7日转访中部的工业大城武汉。值得注意的是，德国大企业的老板也将随团出访，在贸易战的大背景下，德中经贸关系到底何去何从，成为各界关心的焦点。

墨卡托中国研究中心经济部门主管曾林（Max Zenglein）表示，中国强迫国泰航空解僱员工和撤换执行长，迫使外商面对在中国投资的政治风险。他批评一些德国企业仍活在过去的想像，对中国的投资环境过于乐观，"中国未来会走向什麽方向？与他们做生意要付出多少代价？如何应付政治压力？业界很多人都没想清楚。"

随着贸易战开打，美中经济最近出现脱钩的现象，曾林举日本、韩国和台湾等亚洲工业国家为例，说明他们如何调整生产线，逐渐摆脱对中国的依赖，反观德国到现在还没有明确的方向。他说，长远来看，欧洲发展出自己的制造业战略，才能克服中国崛起的挑战。

DW.COM

默克尔：“德国之声是成功的故事”

默克尔总理对德国之声赞赏有加。许多德国以及国际政治人物也对此表示赞同。德国之声成立65周年的庆典上，这位联邦总理同时对中国发出明确坚定的声音。 (05.06.2018)  

默克尔吁中国加入裁军协议 北京不以为然

在慕尼黑安全会议上各位政要的发言讲话仍然绕不开中国。《中程导弹条约》虽已被美国抛弃，但默克尔却呼吁中国作为崛起的军事大国也应接受裁军约束。中国并没有参与的打算，国务委员杨洁篪还批评美国在华为的问题上使用“技术霸权”。 (16.02.2019)  

相关内容

Prof. Steve Tsang Porträt Professor für moderne Sinologie Großbritannien

中国推行企业社会信用体系 外国企业咋办？ 31.08.2019

中国推行企业社会信用体系引发诸多质疑，德国之声就此话题采访了伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生教授。

Support To Hong Kong Protests In Berlin

客座评论：一代天娇小粉红和中美教育脱钩 30.08.2019

政治评论员白信分析香港抗议中的“舆论战”，认为中国教育部门正在有计划地培养着一种激烈的民族主义和反美主义，从而生产且再生产着小粉红军团。他们会如何影响着中国国民的集体意识？又会给中国的政治进程造成何种影响？

Mann tippt auf Tastatur

抵御外国政治影响 澳安全机构与高校合作 28.08.2019

澳大利亚国家安全部门将同大学进行合作，以确保科研和学生免受外国施加的影响。因对中国在澳洲以及太平洋地区频繁活动的担忧，堪培拉同北京之间的关系近年来出现紧张。

广告

媒体看中国

Cathay Pacific Airline Jet (picture alliance/dpa/Russian Look)

德语媒体：自由西方何时才能反抗专制中国?

《商报》认为，西方企业反抗中国专制，长远而言也符合自身利益。文章指出，北京正试图用一切手段控制外企，其中也包括中国的社会信用体系，西方“应摒弃以往视而不见、闭口不谈的策略”。  