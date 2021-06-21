与中共一起走完长征的德国人

（德国之声中文网）李德，本名奥托·布劳恩（Otto Braun）。1900年9月28日出生于德国慕尼黑。他的父亲是一名会计，母亲是一名教师。父亲死后，虽然母亲仍然在世，但他已经被送进一家孤儿院，他在那里长大。第一次世界大战期间他加入了青年运动。1919年秘密加入德国共产党。

从苏联到中国

由于向共产国际提供德国秘密警察的文件，1926年9月30日， 李德在柏林被捕。两年后的4月11日，李德当时的生活伴侣奥尔加·巴拿里奥（Olga Benario）带领一队武装共产党人成功劫狱，随后李德逃往苏联。在苏联期间，李德进入苏联陆军培养中级指挥和参谋军官的伏龙芝军事学院学习。

1933年，对中国一无所知的李德被共产国际派到中国，为中央苏区提供军事顾问。也就是那个时候，他开始用李德这个名字。1934年5月，李德成为中国共产党最高领导层三人（ 博古、李德、周恩来 ）团的成员之一。

2009年德国《明镜周刊》刊登的一篇介绍李德生平的文章称，斯大林和共产国际派李德前往中国的目的是让李德劝说中共与国民党一起联合抗日，一次保护苏联在满洲里和外蒙古的利益。斯大林对毛泽东在中国领导农民革命完全不感兴趣，也完全不希望发生一场农民革命。

目的地未知的长征

李德领导的第五次反围剿造成中央红军失利。中共党史对李德负责指挥第五次反野围剿的评价是“李德推行军事教条主义，导致红军作战接连失利，引起红军广大官兵的不满，但博古、李德不认真吸取教训，改变错误做法，反而对提出不同意见的同志进行打击”。

1935年1月遵义会议中李德被剥夺领导权。遵义会议后不久，成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人军事指挥小组，李德、博古对红军的军事指挥也正式宣告结束。在长征的路上，李德在毛泽东和张国焘的斗争中站在毛泽东一方。中共党史对李德的评价是，“李德是唯一走完长征全程的西方人”。

永远的离别

在延安期间李德担任中共中央军委军事研究编委会主任，延安抗日军政大学教授，直到1939年被共产国际召回莫斯科。有文献记载，李德回苏联走得匆忙，当时他的第二任妻子李丽莲也赶到机场，李德要求带妻子一起走，但因没有护照签证未得到批准，李丽莲当场晕倒。李德依依不舍地登上飞机。从此他们二人天各一方，再也没有见过面。

李德的第一任妻子名字叫肖月华，抗战时期曾任中共陕甘宁三边地委妇女部长、地方妇女联合会主任。肖月华与李德之间的婚姻是一段组织安排的“革命婚姻”。后因感情不和、语言不通，肖月华提出同李德离婚。之后李德与曾当过演员的李丽莲结为夫妻。

李德在华期间也听说了斯大林在苏联发动的肃反运动。在刚刚回到莫斯科的几周里，他被要求不停地回答问题、写报告。李德是幸运的，他只被建议对在中国的经历保持沉默。他也的确听从了这一建议。

毛泽东的批判者

1954年，斯大林去世一年后，李德终于获准返回德国——东柏林。他原本希望能在民主德国的“武装机关”获得个一官半职，但是由于他对“马克思主义语言学领域”的出色掌握，李德被分配到统一社会党中央的马列主义研究院和社会科学研究所工作，负责编书、译书。

1969年，前东德周报《地平线》上刊登了一篇标题为“从上海到延安”批判毛泽东的文章，文章署名奥托·布劳恩。这是德国公众首次了解到这位唯一一位参加过红军长征的德国人——李德。李德发表的这篇文章的内容听起来像是在向毛泽东宣战。他在文章里写道："这些记录是我的武器，……用来揭开毛泽东主义伪造历史的面纱、为反对毛泽东主义的意识形态斗争服务"。

李德这篇“战斗檄文”发表的时间并不是一个巧合。1969年也是中苏关系的最低谷，这一年两国就珍宝岛的归属问题爆发了武装冲突。与此同时，中国也在尝试着同西方国家改善关系。而“毛泽东语录”在西方也激励了许多左派人士。

所以李德的新任务就是对毛泽东版本的历史提出异议。他作为关键证人详细阐述 中国官方关于长征的大部分叙述是神话和传说 。李德从当年的军事顾问转身变成了历史政治的反对者。1973年，李德出版了 记录他担任共产国际中共军事顾问期间往事回忆 的《中国纪事》。

1974年，李德在保加利亚港口城市瓦尔纳度假时离世，享年73岁。

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