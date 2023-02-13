与中俄联合军演：南非的“道德指南针”转不动了？

（德国之声中文网）周一（2月13日），在南非于 2 月 17 日至 27 日举办海军演习之前，俄罗斯军用护卫舰"戈尔什科夫海军上将"号到达开普敦港。这是俄罗斯、南非和中国海军进行的第二次类似行动，也是自 2019 年以来的第一次。

这次演习被命名为"Exercise Mosi II"，"Mosi"是茨瓦纳语中"烟雾"的意思。演习时间正好是俄罗斯入侵乌克兰周年纪念日，这让南非的西方盟友感到不安。欧盟首席外交官博雷尔（Josep Borrell）在与南非外长潘多尔（Naledi Pandor）举行的联合新闻发布会上表示，计划中的海军演习"不是最好的事情"。

虽然南非政府没有这一日程安排发表评论，但"它发生在乌克兰战争周年纪念日这一事实非常尴尬"，国际危机组织非洲项目副主任巴克斯（Pauline Bax）说。

观察人士一致认为，莫斯科在一个拒绝谴责莫斯科侵略、坚称希望保持中立的国家发动了一场重大的宣传攻势。

南非外长被迫收回谴责俄罗斯的声明

许多西方外交官认为联合军事演习与南非宣称的不结盟政策相矛盾。"他们真的很担心，他们想知道南非的立场。"巴克斯告诉德国之声。

南非外长潘多尔先前谴责俄罗斯入侵乌克兰。但是总统拉马福萨强迫她收回她的声明，并要求在1月底以最高规格接待俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）。

在结束为期一周的非洲之行后，拉夫罗夫说："我们可以肯定，西方通过用警戒线包围我们来孤立俄罗斯的计划已经完全失败。"

西方在非洲输给俄罗斯的说法已经传到了德国议会，那里大多数议员通常不会将非洲大陆视为优先事项。反对党基民盟/基社盟议会小组提出了一项关于"德国应对俄罗斯在非洲日益增长的影响力的战略"的动议。投票定于 3 月 1 日举行，保守派政党认为"德国和欧洲在当地的利益存在问题"。

俄罗斯外长拉夫罗夫与南非外长潘多尔举行会晤

南非为什么不愿意选边站？

这个问题的解决可能取决于理解为什么南非特别是长期执政的非洲人国民大会（ANC）不愿意在俄罗斯和西方之间站队。

原因超出了莫斯科在反对种族隔离的斗争中支持非国大所留下的旧情。位于比勒陀利亚的南非大学（UNISA）国际政治学教授范维克（Jo-Ansie van Wyk）说，两国政府都认为国际秩序没有反映当前的现实，"应该有一个更公平的权力分配"。南非也有意加强与作为联合国安理会常任理事国的俄罗斯和中国的关系，而非洲大陆长期以来一直呼吁在安理会有更多的发言权。

南非与俄罗斯、印度、中国和巴西同属金砖国家集团。金砖国家最初是作为新兴经济大国之间贸易关系的论坛，现在越来越多地被用作挑战全球超级大国主导地位的平台。

巴克斯说，西方的观点往往没有考虑到其他现实情况。"（战争造成的）焦虑和恐惧，有时会让欧盟外交官变得有点近视。"

她补充说，欧洲的战争不会威胁到非洲的安全，非洲国家也不想被迫选边站。

南非抗议者高举要求阻止普京的标语

反对派人士将组织抗议活动

这位分析师建议西方采取更具建设性的方法，首先应该接受"非洲政府和非洲国家可以做出自己的决定"，这样他们就不会觉得自己必须"听命于任何想引进资金的人"。

拉马福萨总统的批评者指出，南非国内对被认为对莫斯科过于友好的政策存在抵制。反对海军演习的抗议活动将于本周末在德班和开普敦举行。

反对派政治人物马沙巴（Herman Mashaba）表示"担心非国大政府可能助长战争升级"。

然而，范维克认为，"议会还没有强大到要求政府下遵守秩序。"

乌克兰战争对非洲产生了一些负面影响，包括推高燃料和食品价格。可能还会有更糟糕的事情发生。

"道德指南针"转不动了

南非大学国际政治学教授范维克告诉德国之声："我预计，由于欧洲的后院政治，捐助者对南非的援助最终会减少。" 她说，在南非经历经济困难并希望从美国为主要股东的世界银行获得更多帮助的时候，拉马福萨最好谨慎行事。

最近与非西方或非传统西方合作伙伴举行的几次会议都未能带来投资的增加。"南非已经感受到压力。"她说。

范维克认为，拉马福萨总统对俄罗斯局势的处理可能是一个错误，并且标志着与以往南非外交政策的背离。这位专家回顾说，在 1993 年发表的一篇文章中，曼德拉总统写道，南非的外交政策将是一项人权外交政策。联合国通过的关于乌克兰的表决和决议支持国际法律秩序，防止入侵对国际和平和国家主权的威胁。由于不再发出自己的声音，"南非失去了成为它曾经的道德指南针的机会。"

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