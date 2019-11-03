 与下属谈恋爱 麦当劳总裁被解雇 | 经济纵横 | DW | 04.11.2019

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经济纵横

与下属谈恋爱 麦当劳总裁被解雇

2012年至今，快餐业巨头麦当劳已经三次更换总裁。而最近的这次，原因有些特别：伊斯特布鲁克与他的下属存在“亲密关系”，违反了公司规定。

USA McDonald's-Chef Stephen Easterbrook in Chicago (Getty Images/S. Olson/)

(德国之声中文网) 麦当劳官方发布的消息称，伊斯特布鲁克(Steve Easterbrook)与下属的亲密关系暴露了他"糟糕的判断能力"，这种行为违反了公司规定。据美国媒体报道，伊斯特布鲁克还在一封致全体员工的电子邮件中承认："这是一个错误。考虑到公司的价值观，我也认同公司监事会的看法：是时候离开公司了。"

伊斯特布鲁克称，解职的决定符合他和公司两方面的意愿。不过，暂时还不清楚与他谈恋爱的下属究竟是男性还是女性。

Deutschland Imbiss McDonald's (picture-alliance/dpa/M. C. Hurek)

接替伊斯特布鲁克出任总裁的将是此前的麦当劳美国业务负责人肯普钦斯基(Chris Kempczinski)，后者在2015年加入麦当劳。公司方面称，肯普钦斯基即具备能力也富有经验。

伊斯特布鲁克1993年就加入了麦当劳，2011年一度离职，前往其他快餐连锁品牌担任高管职务。2013年，伊斯特布鲁克重返麦当劳，更是在2015年出任总裁，当时，麦当劳面临巨大的市场压力，在美国本土市场出现了30年来的首度营业额下滑。伊斯特布鲁克出任总裁的4年间，麦当劳市值上涨了2倍；不过近期，该公司的业绩趋向于疲软。就在今年第三季度，麦当劳的利润额同比下滑了2%。

文山/石涛/(德新社、法新社、路透社)

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