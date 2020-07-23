不顾通牒 中国休斯敦领事馆坚持不关

(德国之声中文网) 虽然美国於周二 (7月21日) 下令要求中国於72小时内关闭驻休斯敦的总领事馆，但中国驻休斯敦的总领事周四 (7月23日) 接受美国媒体Politico访问时表示，他不会按照美国要求关闭总领事馆，此举被视为直接违背美国国务院要求该领事馆於周五关闭的命令。

中国驻休斯敦总领事蔡伟告诉Politico，中国要对美国下达的关闭令表示抗议，所以该领事馆将持续开放营运，直到美国发出新的命令。他表示：「我们的领事馆周四仍正常运作，而我们也会看周五情况有没有发生变化。」

蔡伟説，中国已要求美国撤回周二所发布的关闭令，因为中方认为美国此举与国际协议背道而驰。他说：「我们认为美国此举并未遵守「维也纳条约法公约」中与领事事务相关的规定，此外，这种做法也不符合国际外交的准则。美国已违反了中美的领事协议。」

中批美发起政治挑衅

中国官媒“环球网”本周三（7月22日）发布其主编胡锡进的消息称，“美政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆”，胡锡进将美方此举称为“丧心病狂的行动”。他写道：“休斯敦总领馆是中国在美国开的第一个总领馆，美方不仅要求关闭它，而且只给出中方3天的撤离时间，这完全是丧心病狂的表现。看来华盛顿已经毫无底线，这届美国政府真是什么都能干得出来。”

这一消息很快也得到中国外交部的证实。中国外交部发言人汪文斌称，美国突然要求中国关闭其在休斯敦的领事馆，是美国对中国“采取的前所未有的升级行动”。汪文斌表示，“这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系”。中方表示，对此予以强烈谴责，敦促美方立即撤销有关决定，“否则，中方必将作出正当和必要反应”。

休斯顿火警出动

在美方勒令中方闭馆的消息传出前，当地消防队曾开赴中国驻休斯敦总领馆。据当地媒体援引目击者报道，总领馆人员在院子里用明火焚烧文件。休斯敦警方表示，有人对此向其报警。

在当地媒体发布的视频中，可以看到很多大桶里燃起浓烟。

休斯敦当地的KPRC2电视台等媒体报道称，消防人员未得到允许进入领馆内部。一名目击者对KPRC2电视台说，“可以闻到烧纸的味道，不过消防员只是聚集在大楼外，他们进不去”。火在之后熄灭，没有传出人员伤亡。

在推特上，有人猜测，中方是在得到须闭馆消息后开始焚烧重要文件。一名休斯敦警员对KPRC2电视台称，中国领馆所在地将在周五（7月24日）下午4点清空。

一段时间以来，中美在贸易纷争、新冠疫情、港区国安法等多个领域存在分歧和冲突，导致两国的外交紧张持螺旋式上升。不久前，华盛顿和北京都针对对方的官员发布了限制入境等制裁。

闭馆是因为"干涉内政"？

美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）也证实了美下令中国驻休斯敦总领馆关闭一事。她在发给路透社等媒体的声明中称，此举是为了"保护美国知识产权和美国人的私人信息"。

据法新社报道，奥特加斯还表示，根据《维也纳外交关系公约》，各国"有义务不干涉他国内政"。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上也针对“干涉内政”一说做出回应，表示中方一贯坚持不干涉别国内政的原则。他说，"反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁。美驻华使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章。相比之下，是谁在干涉别国内政，是谁在搞渗透、搞对抗，事实一目了然"。

中美关系：先苦后甜，还是苦上加苦？

在推特的相关消息下方，一些网友对美国此举表示支持，称美国“好样的”，其中数位网友的用户名旁标记着印度国旗。

同时，也有很多推文表示，这些发展令人担忧，"不想这么快看到第三次世界大战"，"有话好好说"。

在微博的相关消息评论区，不少中国网友表示，"必须对等反制"，也关闭美国驻华领事馆，其中不少建议"关闭美国驻香港领事馆"。还有人表示，"中美早晚一战，早晚要来"。同时，也有声音提出应该反思战狼式的外交策略。

卡内基莫斯科中心主任特列宁（Dmitri Trenin）在推特上写道：Déjà vu（这一切似曾相识）。他表示，如今的美中对抗让人看到了美俄对抗的影子。"是先变糟糕然后好转？还是先变糟糕，然后变得更加糟糕？"

据路透社援引消息人士称，在华盛顿做出闭馆决定后，中国正在考虑关闭美国驻武汉领事馆。

杨威廉/邹宗翰/王凡 (综合报导)

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