 不顾警告 以色列加强袭击拉法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2024

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时政风云

不顾警告 以色列加强袭击拉法

在以色列总理内塔尼亚胡下令军队准备在拉法展开地面军事行动后，这一加沙地带“最后的避难所”遭到新一轮空袭。

Nahostkonflikt | Rafah

本周以来，以色列加强袭击拉法

（德国之声中文网）哈马斯控制的加沙卫生部周六（2月10日）称，以色列空袭加沙地带南部城市拉法（Rafah），造成至少 25人死亡。该数字没有区分武装分子和平民，但是联合国认为这一数字基本准确。联合国人道主义事务协调厅介绍，加沙200多万人口中有一半以上涌入靠近埃及边境的拉法避难。拉法也被称作加沙地区"最后的避难所"。联合国人道主义事务协调厅本周早些时候警告，若以色列采取任何举动，将其对加沙的全面入侵延伸到人满为患的拉法，都可能构成战争罪行，必须不惜一切代价防止这种情况发生。

然而，以色列总理内塔尼亚胡周五要求军方官员向内阁提交一份疏散民众，并摧毁藏身于拉法的哈马斯武装分子的综合计划。哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事组织，被以色列、美国、德国、欧盟等国列为恐怖组织。以色列政府周五发表的声明称，若不歼灭哈马斯在拉法的四个营，就不可能实现消灭哈马斯的目标。以色列军队已经在加沙地带的两个主要城市-加沙市（Gaza City）和汗尤尼斯（Khan Younis）-开展了军事行动。

联合国人道主义事务协调厅介绍，加沙200多万人口中有一半以上涌入靠近埃及边境的拉法避难。

联合国人道主义事务协调厅介绍，加沙200多万人口中有一半以上涌入靠近埃及边境的拉法避难。

最亲密盟友的批评和警告

根据加沙卫生官员的说法，自去年10月战争爆发以来，加沙已有近28000人死亡。在内塔尼亚胡周五宣布这一消息的几小时前，以色列最亲密的盟友也对其军事行动提出严厉批评。美国总统拜登在白宫回答记者问时表示："我的看法正如你们所知，对加沙，对加沙地带所作回应的行动已经过头了。"

白宫周四警告以色列政府不要对拉法市发动军事攻击。美国国家安全委员会发言人科比（John Kirby）表示，"如果没有充分考虑保护加沙如此众多的平民，现在采取军事行动对这些民众而言将是一场灾难，这也不是我们会支持的做法。"

德国外长贝尔博克周六在社交平台X（前推特）上写道："以色列军队对拉法的进攻将是一场可预见的人道主义灾难。加沙人民不能凭空消失。以色列必须抵御哈马斯的恐怖活动，但同时也要尽可能减轻平民的痛苦。这就是为什么需要达成新的停火协议，也是为了最终释放人质。下周我将在以色列再次讨论实现这一目标的途径。"

"血流成河"

以色列的最新计划也受到人权组织的严厉批评。无国界医生组织在一份声明中指出："以色列宣布对拉法发动地面进攻将是灾难性的，绝不能继续下去……加沙没有安全的地方，人们也无法离开。"

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示："在拉法，人们感到越来越焦虑，越来越恐慌，不知道该去哪里。"

人权组织警告，如果以色列扩大在拉法的行动，将会血流成河

人权组织警告，如果以色列扩大在拉法的行动，将会"血流成河"

挪威难民理事会秘书长埃格兰（Jan Egeland）认为："在一个巨大的难民营里是不允许发生战争的，"他警告说，如果以色列扩大在那里的行动，将会"血流成河"。

管理着约旦河西岸部分地区的巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）指出，对拉法的进攻将是巴勒斯坦人所担心的驱逐政策的"危险前奏"，以色列由此将"逾越"所有红线"。

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