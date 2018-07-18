 不顾舆论风暴 特朗普欲邀普京访美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2018

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时政风云

不顾舆论风暴 特朗普欲邀普京访美

特朗普在芬兰见完普京后，马上就被国内舆论围攻。不到三天，讨论正热，他又被证实安排普京访美。

USA Präsident Trump spricht über den Arbeitsmarkt in Amerika (picture alliance/newscom/UPI/K. Dietsch)

特朗普

(德国之声中文网) 特朗普在赫尔辛基峰会的表现引发舆论挞伐还没有满一周，特朗普又询问他的国安顾问提姆波顿，邀请普京访美的事情安排得怎么样了?

四月普京连任总统时，特朗普致电祝贺，当时就曾经提出可能在一些「包括白宫在内的地点」举行双边会谈。如果这次特朗普不自己提，那么芬兰赫尔辛基的峰会也算是履行承诺。然而，白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders)稍晚在推特上证实了总统的意愿。

「在赫尔辛基，特朗普确认要让双方的国安顾问继续工作会议。总统请国安顾问约翰波顿 (John Bolton)邀请普京秋天来华盛顿拜访，相关讨论已经在进行中。」

民主党参议院领袖舒默又在推特上反对这项决定，说美国人民是特朗普跟普京互动下的最大输家。CNN主播安德森库柏(Anderson Cooper)采访前任国家情报总监克莱伯(James Clapper)，他认为这是特朗普对国内舆论的一个反动。

《时代杂志》最新一期的封面把特朗普与普京的脸合成，变成一个微妙的脸谱。

被蒙在鼓里的国家情报总监

这个消息对国家情报总监丹科茨(Dan Coats)来说也很出乎意料之外。

阿斯本安全论坛上，他与主持人面对面座谈进行到一半，主持人对观众公布这则即时新闻，他首先把上身拉直了，做个鬼脸，然后身体倾向主持人，开玩笑的问:「你再说一次?」

主持人重复，他说「对，我听到了。」

台下一片笑声，期待着他的反应。「好...」他将语尾拉长，深吸一口气，说: 「这个安排很特别。」

科茨直到这一刻都没有被通知有关总统要邀请普京的消息。关于特朗普与普京在赫尔辛基私下谈话的具体内容，他也不得而知。

至于特朗普是否应该和普京一对一互动，科茨说他认为做这个判断是总统的权力。但是，他也补充:「如果总统问我应该怎么安排，我会给出截然不同的建议。」

罗法/夏立民 (路透社、美联社、法新社)

 

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