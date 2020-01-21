 不顾美国警告 英国允许华为有限度参与5G | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2020

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时政风云

不顾美国警告 英国允许华为有限度参与5G

是否使用华为技术和产品，一直都是美国盟友国家难以抉择的问题。伦敦周二做出决定，允许华为参与英国5G网络非核心部分的建设。首相约翰逊希望既不危及国家安全或者和盟友关系，又能让英国使用新技术。华为方面对相关消息表示欢迎。

Logo Huawei (picture-alliance/NurPhoto/J. Porzycki)

（德国之声中文网）英国首相约翰逊周二宣布，华为可以在英国5G网络建设中扮演有限的角色。华盛顿反对让华为加入5G网络建设，担忧中国当局通过华为技术从事间谍或破坏活动。华为这家总部位于深圳的科技巨头否认美方的指控。

有关华为的抉择被视为约翰逊在英国退欧后时代外交政策的最大考验。这位首相宣布，“高风险供应商”可以被允许参与5G网络“非敏感部分”的建设，但是他们的参与度上限为35%。

英国政府透露，上述“高风险供应商”将被排除在网络核心设备之外，包括数据处理系统，也不能参与所有重要网络和敏感地点的建设，比如核电站和军事基地等。

知情人士透露，"有限制"地让华为参与5G建设。这可能是一种对华盛顿的妥协，但同时也可以让英国运营商使用华为设备。

约翰逊周一表示，重要的是，在不危及国家安全或者是不破坏与重要盟友关系的情况下，让英国使用新技术。他告诉媒体："我们将提出一个解决方案，使我们能够实现这两个目标。"

英国情报官员批评华为未能解决其设备的安全漏洞，但也指出没有发现任何为国家从事间谍活动的证据。

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華為的危機感

英国智库皇家联合三军研究所（RUSI）副所长查莫斯（Malcolm Chalmers）表示："政治和技术沟通的不连贯使得英国很难在这个问题上有所进展。"

在过去的15年里，英国电信系统一直使用华为的技术，安全机构认为可以沿用过去的方法管理5G网络中的风险。

前英国首相特蕾莎·梅去年离任之前决定，禁止华为参与5G的所有核心部分，对于非核心部分的参与将设置限制。

尽管只能在一定的限制条件下参与英国5G建设，华为仍然对伦敦的决策表示欢迎。华为副总裁张建岗（Victor Zhang）周二表示，相关决定令华为更加“坚定信心，继续与客户合作以确保5G网络建设步入正轨”。他还表示，英国政府的决定是基于政局，这会使英国“有机会使用领先世界的技术和保持市场竞争力”。

文木/雨涵/罗法（路透社，美联社，法新社）

 

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