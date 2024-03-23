不顾美国警告 以色列执意袭击拉法

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（3月22日）在以色列特拉维夫向媒体表示："我们与以色列有着共同的目标，那就是击败哈马斯"。但是，他同时警告："在拉法（Rafah）开展大规模地面军事行动并不是解决问题的办法。这样做有可能造成更多平民死亡，有可能对人道主义援助工作造成更大的困难，有可能使以色列在全世界进一步孤立，危及以色列的长期安全和地位。"

以色列总理内坦亚胡则在与布林肯会面后表示，他告诉布林肯，感谢美国支持以色列对哈马斯的打击，他也说，以色列知道需要保护平民。这名以色列领导人补充道："我还告诉他（布林肯），如果我们不进入拉法并消灭留在那里的（哈马斯）部队，我们就无法挫败哈马斯。我跟他说，我希望在美国的支持下做到这点，但如果得不到支持，我们将独自行动。" 哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事组织，被以色列、美国、德国、欧盟等国列为恐怖组织。

寻找"替代方案"

此前，内塔尼亚胡表示已批准对加沙地带南部城市拉法发动地面攻势。加沙地带220万人口中有150万在靠近埃及边境的拉法避难，拉法由此被称作加沙地区"最后的避难所"。救援组织称那里的条件是灾难性的。以色列的盟国及国际援助机构担心对拉法地面攻势带来极其巨大的人员伤亡。以色列声称已计划在袭击拉法前疏散平民，但以方既没有公开也没有与盟友华盛顿分享这一计划。

美国和以色列高级官员下周将在华盛顿会面，预计美国将向以色列提出"替代方案"，讨论如何在不进攻拉法的前提下"消灭哈马斯"。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周五表示，美方认为，大规模地面进攻拉法是一个错误，也将引发一场灾难。

美国是以色列最亲密的盟友，每年提供数十亿美元的军事援助，并经常利用其外交影响力保护以色列的利益。联合国安理会周五就美国提交的一份呼吁加沙"立即和持续停火"的决议草案进行表决。由于常任理事国中国和俄罗斯行使了否决权，草案未获通过。

尽管国际社会反复施加压力，但迄今为止仍未能劝阻以色列放弃在拉法发动地面进攻的计划。联合国秘书长古特雷斯将于周六访问加沙边境城市拉法。并计划在访问期间再次呼吁实现人道主义停火。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



以军再次攻入希法医院

以色列军方周六表示，在针对加沙城希法（Al-Schifa）医院的持续行动中，已消灭了170 多名武装分子，审问了800多名嫌疑人。并找到了大量武器和恐怖主义基础设施。

以色列军队于周一凌晨进入希法医院，并一直在这座庞大的建筑群中进行搜捕，以军称该建筑群与一个地道网络相连，是哈马斯和其他巴勒斯坦战斗人员的基地。

希法医院是加沙地带战前最大的医院，现在是加沙北部为数不多的尚在部分运行的医疗设施之一，也是流离失所的平民的住所。以色列军方周四表示，迄今已有350多名哈马斯和伊斯兰圣战组织武装分子在该医院被捕，这是自去年10月战争开始以来同时抓获的人数最多的一次。

哈马斯和医务人员否认医院被用于军事目的或庇护战斗人员。几天前，哈马斯发言人表示，以色列先前声明中宣布的死者不是战斗人员，而是病人和流离失所者，并指责以色列犯有战争罪。以色列军方在医院的军事行动中损失了两名士兵，他们指出，以色列正在防止对那里的平民、病人和医务人员造成伤害。路透社无法进入医院核实这两种说法。去年11月，以色列军队首次突袭该医院，遭到猛烈抨击。以军在那里发现了地道，并称这些地道曾被哈马斯用作指挥和控制中心。

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