不顾数十万人抗议 格鲁吉亚议会强推“外国代理人”法

布鲁塞尔和华盛顿的警告没有奏效：格鲁吉亚领导层强力推出了一部法律，而这可能危及该国加入欧盟的前景。此前该国连续数周爆发反对该法律的大规模抗议。

（德国之声中文网）尽管数周爆发大规模抗议，格鲁吉亚议会仍批准了一部更强力管控公民社会的法律。欧盟等方面的警告被置之不理。

周二（5月14日），第比利斯的议会最终批准了法律草案。84名议员赞成，30名议员反对。

在联合政府中占多数地位的政党“格鲁吉亚梦想”由此加大了对非政府组织的管控力度。

根据这项法律，资金超过二成来自国外的非政府组织和媒体必须登记为“外国利益”代表。格鲁吉亚反对党、欧盟和美国担心这会导致对亲西方力量的打压。这个南高加索共和国从国外获得大量资金援助。

许多抗议者担心，格鲁吉亚梦想党的专制路线将危及该国加入欧盟的前景 图像来源: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

格鲁吉亚梦想党称，该法律旨在提高透明度。然而，数十万名抗议者称这部法律为“俄罗斯法”，担心该国像俄罗斯那样，使用一部类似的法律让对政府持批评意见的组织噤声。此外，他们也担心，格鲁吉亚梦想党的专制路线会危及该国加入欧盟的前景。

欧盟已多次敦促格鲁吉亚政府撤销该法案。去年12月，格鲁吉亚成为欧盟候选国。

和平抗议示威在第比利斯已连续数周举行。周一至周二夜间也再次有示威者聚集在议会大楼前。此前一天，警察暴力驱逐了位于市中心的议会大楼前的抗议人群。警方称约20人被捕。反对党表示，多名被捕者受到虐待。

5月14日议会表决当天，再有抗议者聚集在第比利斯的议会大楼前 图像来源: Mikhail Yegikov/Tass/dpa/picture alliance

格鲁吉亚与俄罗斯南部边境接壤，由此具有重要的地缘政治意义。该国多数民众希望摆脱俄罗斯的影响力。他们所寻求的加入欧盟及北约写入宪法。

与此同时，俄罗斯控制着格鲁吉亚反叛地区南奥塞梯和阿布哈兹，并承认其为独立国家。格鲁吉亚梦想党及其创始人、亿万富翁伊万尼什维利（Bidsina Iwanischwili）则与莫斯科关系紧密。

（德新社、天主教通讯社）