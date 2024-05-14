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不顾数十万人抗议 格鲁吉亚议会强推“外国代理人”法

2024年5月14日

布鲁塞尔和华盛顿的警告没有奏效：格鲁吉亚领导层强力推出了一部法律，而这可能危及该国加入欧盟的前景。此前该国连续数周爆发反对该法律的大规模抗议。

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Demonstration in Georgien
格鲁吉亚领导层推出的外国代理人法已经连续数周引发该国民众抗议，数十万人走上街头，称这部法律为“俄罗斯法”图像来源: picture alliance/dpa/AP

（德国之声中文网）尽管数周爆发大规模抗议，格鲁吉亚议会仍批准了一部更强力管控公民社会的法律。欧盟等方面的警告被置之不理。

周二（5月14日），第比利斯的议会最终批准了法律草案。84名议员赞成，30名议员反对。

在联合政府中占多数地位的政党“格鲁吉亚梦想”由此加大了对非政府组织的管控力度。

根据这项法律，资金超过二成来自国外的非政府组织和媒体必须登记为“外国利益”代表。格鲁吉亚反对党、欧盟和美国担心这会导致对亲西方力量的打压。这个南高加索共和国从国外获得大量资金援助。

Georgien | Proteste in Tiflis gegen das Gesetz über ausländische Agenten
许多抗议者担心，格鲁吉亚梦想党的专制路线将危及该国加入欧盟的前景图像来源: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

格鲁吉亚梦想党称，该法律旨在提高透明度。然而，数十万名抗议者称这部法律为“俄罗斯法”，担心该国像俄罗斯那样，使用一部类似的法律让对政府持批评意见的组织噤声。此外，他们也担心，格鲁吉亚梦想党的专制路线会危及该国加入欧盟的前景

欧盟已多次敦促格鲁吉亚政府撤销该法案。去年12月，格鲁吉亚成为欧盟候选国

和平抗议示威在第比利斯已连续数周举行。周一至周二夜间也再次有示威者聚集在议会大楼前。此前一天，警察暴力驱逐了位于市中心的议会大楼前的抗议人群。警方称约20人被捕。反对党表示，多名被捕者受到虐待。

Georgien Tiflis Parlamentssitzung | Proteste
5月14日议会表决当天，再有抗议者聚集在第比利斯的议会大楼前图像来源: Mikhail Yegikov/Tass/dpa/picture alliance

格鲁吉亚与俄罗斯南部边境接壤，由此具有重要的地缘政治意义。该国多数民众希望摆脱俄罗斯的影响力。他们所寻求的加入欧盟及北约写入宪法。

与此同时，俄罗斯控制着格鲁吉亚反叛地区南奥塞梯和阿布哈兹，并承认其为独立国家。格鲁吉亚梦想党及其创始人、亿万富翁伊万尼什维利（Bidsina Iwanischwili）则与莫斯科关系紧密。

（德新社、天主教通讯社）

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