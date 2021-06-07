 不顾反对声浪 匈牙利议会核准捐国有土地给复旦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2021

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时政风云

不顾反对声浪 匈牙利议会核准捐国有土地给复旦

尽管国内反对声浪不断，但匈牙利议会15日仍批准政府提案，预计将首都布达佩斯的国有土地捐赠给上海复旦大学建立校区。反对党希望在明年大学前针对此案进行公投。

Ungarn Protest gegen Ableger der Fudan-Universität

本月初，数千人走上街头反对上海复旦大学在布达佩斯建立校园的计划。

(德国之声中文网) 匈牙利议会15日批准了一项政府提案，将国有土地捐赠给计划在布达佩斯建立校区的上海复旦大学。议会此举忽视了反对党过去几周针对这项计划的批评，以及上千名上街抗议的民众，他们指责匈牙利政府向北京献媚。

匈牙利总理奥尔班 (Viktor Orban)的反对者担心，复旦大学价值20亿美元的校园可能会破坏匈牙利高等教育的质量，并帮助北京增加其在匈牙利和欧盟的影响力。

奥尔班的政府认为，复旦大学可以帮助匈牙利吸引新的研发中心和新的投资，尤其因为匈牙利长期依赖外国投资来推动经济增长。

奥尔班所属的公民联盟（Fidesz) 的立法议员以压倒性的票数将多瑙河畔的四块地捐赠给负责上海复旦大学布达佩斯校园的基金会，让该校区取代原本计划盖在该地的学生宿舍区。

匈牙利法律规定，政府必须在2022年底前，即4月的下届选举后，向议会提交该项目的最终计划，包括其成本。奥尔班上周说，这个问题届时将被提交给全民公投决定。

DW.COM

中国复旦大学在匈牙利建校区的案件屡屡遭到当地社会的强力反对後，匈牙利总理奥尔班10日表示，他支持透过全民公投来解决相关的争议。

在公众舆论的反对声浪之下，匈牙利政府有意搁置在首都布达佩斯建立复旦大学分校的计划。上周末，数千民众走上街头，反对复旦分校落户匈牙利。

匈牙利当局计划在布达佩斯开设上海复旦大学分校，但该国国内对此的批评声越来越大：三分之二的匈牙利人表示反对，反对派也试图叫停该项目。

然而，正在争取明年在大选中成为反对党挑战者的布达佩斯市长卡拉松尼 (Gergely Karacsony)，正在寻求在选举前对复旦大学校园案进行公投。

卡拉松尼14日在脸书发文写道：「布达佩斯的市民已经对政府的计划发表了意见。96%的人不希望在当地学生宿舍区的位置上有一所中国共产党大学。」

上周，奥尔班驳斥了关于复旦大学校园将帮助北京增加其在匈牙利影响力的批评。他在一场新闻发布会上说：「所有这样的国家，包括中国或越南，在每次国际会议开始时都向我们保证，他们只是在寻求务实的合作，并不想将他们的意识形态强压於我们之上。」

不过，反对派却指责奥尔班向中国丶俄罗斯和其他专制政府示好，同时通过遏制司法和媒体的独立性来激怒欧洲盟国。

2018年，由出生於匈牙利的自由派美国亿万富翁索罗斯(George Soros) 创办的中欧大学表示，在与奥尔班发生激烈的法律纠纷後，该校被「逼出」布达佩斯，将校区转往维也纳。

(路透社等) 

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