 不顾北京反对 美国卫生部长与台北通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

不顾北京反对 美国卫生部长与台北通话

受到疫情严重冲击的美国27日向已经连续15天零本土新增病例的台北取经。双方卫生部长进行了半小时的视频通话。

Taiwan Taipeh | Coronavirus | Chen Shih-chung, Gesundheitsminister (picture-alliance/Zuma/Sopa Images/W. Berrazeg)

(德国之声中文网) 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)在当地时间27日上午与台湾卫生福利部长陈时中进行半小时的视频通话，请台湾分享防疫作为。

28日，台湾外交部北美司长姚金祥今日记者会表示，陈时中也在谈话中分享一名美籍人士在台湾转机时出现症状，在台湾留治，如今已经三次采检呈现阴性可以返回美国。

会后，阿札尔在推特上贴出他与陈时中的照片，写道:「台湾致力于与美国分享他们的最棒的防疫措施和资源，我为此向他表示感谢。此时，全球卫生伙伴关系比以往任何时候都更为重要，我感谢台湾的贡献。」

阿札尔重申美国对台湾在世界卫生大会及全球健康领域的坚定支持。台湾卫福部长陈时中对台美之间就对抗新冠病毒的合作表示感激，也感谢华盛顿对台湾参加世卫大会的大力支持。

双方同意加强双边交流并扩大卫生方面的合作，例如研发新冠疫苗和药物，以及供给医疗用品和设备。

美国遭遇疫情严重冲击，其总统特朗普将责任归咎给中国和世界卫生组织。自从台湾公开其在疫情初期发给世界卫生组织的一封邮件之后，他也批评世卫忽视来自台湾的警告。

世界卫生组织4月20日表示，该组织从一开始就已经提出警告，从未向华盛顿任何隐瞒关于这种致命疾病的消息。

延伸阅读: 世卫13点回击《纽时》广告   台反指开会7成遭拒

中国长期以来宣称拥有台湾的主权，但是台湾有独立运作的政府与民选领导人。中国制止台湾加入世界卫生组织。台湾过去曾以观察员身份参与世界卫生大会(WHA)，但是在民进党总统蔡英文上任以后，从2017年开始未获邀请。

因为台湾在防疫方面的表现相对其他国家较好，中国反对台湾参与的立场在新冠疫情当中遭到批评。一些专家认为世界各国若能借镜台湾经验，或能受益。

张慈/乐然(综合报导)

相关内容

Schweiz Genf - Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

疫情失守谁负责？ 世卫：从未隐瞒美国   21.04.2020

美国新冠疫情严重，总统特朗普批评世卫处理不当，尤其指责该组织忽视来自台湾的警告。 世界卫生组织继续反驳，并说第一份通报其实来自武汉。

Schweiz Genf - Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

国际倡议问世 全球合力抗疫 25.04.2020

世卫组织、欧盟以及众多国家决意整合资源、联合力量，用于抗击新冠疫情，并为此启动了一项国际行动倡议。美国“独善其身”。

Archiv: Taiwan Taipei | Coronavirus: Tsai Ing-Wen während Pressekonferenz

台北吁WHO摒弃政治考量接纳台湾 18.04.2020

台湾外交部周六再次公开呼吁，希望世界卫生组织能够摒除政治考量，接纳台湾成为会员，让台湾参与全球抗疫的努力。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

德语媒体：需要应对专制政权的抗体

德国政府证实，中国外交官确实曾试图说服德国官员，对中国的防疫努力予以“赞赏”。德国各大报章认为，这是中国试图影响德国政治的尝试，对此，德国政府及西方政府应严加警惕。  