不顾北京反对 美国卫生部长与台北通话

(德国之声中文网) 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)在当地时间27日上午与台湾卫生福利部长陈时中进行半小时的视频通话，请台湾分享防疫作为。

28日，台湾外交部北美司长姚金祥今日记者会表示，陈时中也在谈话中分享一名美籍人士在台湾转机时出现症状，在台湾留治，如今已经三次采检呈现阴性可以返回美国。

会后，阿札尔在推特上贴出他与陈时中的照片，写道:「台湾致力于与美国分享他们的最棒的防疫措施和资源，我为此向他表示感谢。此时，全球卫生伙伴关系比以往任何时候都更为重要，我感谢台湾的贡献。」

阿札尔重申美国对台湾在世界卫生大会及全球健康领域的坚定支持。台湾卫福部长陈时中对台美之间就对抗新冠病毒的合作表示感激，也感谢华盛顿对台湾参加世卫大会的大力支持。

双方同意加强双边交流并扩大卫生方面的合作，例如研发新冠疫苗和药物，以及供给医疗用品和设备。

美国遭遇疫情严重冲击，其总统特朗普将责任归咎给中国和世界卫生组织。自从台湾公开其在疫情初期发给世界卫生组织的一封邮件之后，他也批评世卫忽视来自台湾的警告。

世界卫生组织4月20日表示，该组织从一开始就已经提出警告，从未向华盛顿任何隐瞒关于这种致命疾病的消息。

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中国长期以来宣称拥有台湾的主权，但是台湾有独立运作的政府与民选领导人。中国制止台湾加入世界卫生组织。台湾过去曾以观察员身份参与世界卫生大会(WHA)，但是在民进党总统蔡英文上任以后，从2017年开始未获邀请。

因为台湾在防疫方面的表现相对其他国家较好，中国反对台湾参与的立场在新冠疫情当中遭到批评。一些专家认为世界各国若能借镜台湾经验，或能受益。

张慈/乐然(综合报导)