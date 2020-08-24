 不顾北京反对 立陶宛新政府表态挺台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

不顾北京反对 立陶宛新政府表态挺台湾

东欧波罗的海三小国之一立陶宛大选刚结束，新的执政联盟一反北京的「一个中国」原则，表明支持「自由奋斗者」台湾。

Litauen Präsidentschaftswahlen Ingrida Simonyte (AFP/P. Malukas)

因格丽达·希莫尼特有望成为立陶宛新首相

(德国之声中文网) 立陶宛新成立的执政联盟周一(9日)商定，即将上任的政府必须支持台湾那些「为自由奋斗」的人。

由于北京反对，欧盟本身以及其会员国没有与台湾建立正式的外交关系。立陶宛表达对台湾的支持，可能会危及与中国的关系，进而影响中国在该国主要港口的投资计划。

立陶宛是东欧波罗的海三小国之一，刚在10月25日结束大选三个主要政党: 祖国联盟（Homeland Union）丶自由运动（Liberal Movement）和自由联盟（Freedom parties），总计拿下了国会141席中的74个席次，三党在11月6日同意组成执政联盟，并在9日签署协定。

协定提到，新政府将本于价值观发展外交政策: 「我们将积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且将捍卫世界各地自由奋斗者，包括白俄罗斯与台湾。」

有望成为新任首相的希莫尼特(Ingrida Simonyte)在新闻发布会上说，新政府不只关注临近国家的动态，也会关注全球动向。

Parlamentswahl in Litauen - Zweite Runde (Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture-alliance)

立陶宛在10月底结束国会选举，三大政党在9日签署协定组成执政联盟

中国驻立陶宛大使馆在新政府表态支持台湾后，发出声明给路透社表示，中国准备好和立陶宛新政府在「对彼此主权和领土的相互尊重、以及对彼此内政事务不互相干涉」的基础上合作。

声明中写道: 「中国与立陶宛的正常关系不应该受到任何音速的干扰，因为那并不符合两国国家与人民的基本利益。」

台湾外交部在推特上感谢立陶宛的支持: 「『本于价值的外交政策』和『捍卫为自由奋斗者』这两个词如雷贯耳。台湾将会与立陶宛以及其他理念相近的国家保护我们的共同价值。」

北京在「一中原则」声称台湾是中国不可分割的一部份，还未卸任的立陶宛政府没有反驳北京这个主张，却曾经在5月支持台湾加入世界卫生组织，遭到中国抗议。

立陶宛全国人口仅约280万人，去年此时，中国有意购买立陶宛的主要港口克莱佩达港(Klaipeda port)，引起立陶宛恐慌，立陶宛国防部长也说「无法负担克莱佩达港被中国控制。」

张慈(综合报导)

相关内容

Litauen | Menschenkette Solidarität Belarus Opposition

白俄罗斯抗争再起 波罗的海国家人链支持 24.08.2020

逾10万名抗议者再次聚集在白俄罗斯首都明斯克，要求专制总统卢卡申科下台。政府部署军队严阵以待，表示要保护国家古迹不受抗议者的破坏。

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja

白俄罗斯反对派候选人逃亡立陶宛 11.08.2020

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

Bürgermeister von Vilnius, Litauen - Remigijus Simasius

70年普天同庆？立陶宛说不 24.09.2019

在立陶宛首都维尔纽斯，一场以中国国庆70周年为背景的庆祝活动预告海报引发风波。市政府表示该市不会举行相关庆典。

广告

媒体看中国

Deutschland Rückkehr der Fregatte «Hamburg» (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

德语媒体:德国如何借印太政策“敲打”中国？

德国《法兰克福汇报》关注德国国防部如何在印太地区执行和捍卫今年9月柏林政府新推出的印太政策指导方针。毫无疑问，德国的“印太政策指导方针”就是针对中国的地区行为而制定的。瑞士《新苏黎世报》关注澳中贸易冲突给谁造成的损失更大。  