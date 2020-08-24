不顾北京反对 立陶宛新政府表态挺台湾

(德国之声中文网) 立陶宛新成立的执政联盟周一(9日)商定，即将上任的政府必须支持台湾那些「为自由奋斗」的人。

由于北京反对，欧盟本身以及其会员国没有与台湾建立正式的外交关系。立陶宛表达对台湾的支持，可能会危及与中国的关系，进而影响中国在该国主要港口的投资计划。

立陶宛是东欧波罗的海三小国之一，刚在10月25日结束大选三个主要政党: 祖国联盟（Homeland Union）丶自由运动（Liberal Movement）和自由联盟（Freedom parties），总计拿下了国会141席中的74个席次，三党在11月6日同意组成执政联盟，并在9日签署协定。

协定提到，新政府将本于价值观发展外交政策: 「我们将积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且将捍卫世界各地自由奋斗者，包括白俄罗斯与台湾。」

有望成为新任首相的希莫尼特(Ingrida Simonyte)在新闻发布会上说，新政府不只关注临近国家的动态，也会关注全球动向。

中国驻立陶宛大使馆在新政府表态支持台湾后，发出声明给路透社表示，中国准备好和立陶宛新政府在「对彼此主权和领土的相互尊重、以及对彼此内政事务不互相干涉」的基础上合作。

声明中写道: 「中国与立陶宛的正常关系不应该受到任何音速的干扰，因为那并不符合两国国家与人民的基本利益。」

台湾外交部在推特上感谢立陶宛的支持: 「『本于价值的外交政策』和『捍卫为自由奋斗者』这两个词如雷贯耳。台湾将会与立陶宛以及其他理念相近的国家保护我们的共同价值。」

北京在「一中原则」声称台湾是中国不可分割的一部份，还未卸任的立陶宛政府没有反驳北京这个主张，却曾经在5月支持台湾加入世界卫生组织，遭到中国抗议。

立陶宛全国人口仅约280万人，去年此时，中国有意购买立陶宛的主要港口克莱佩达港(Klaipeda port)，引起立陶宛恐慌，立陶宛国防部长也说「无法负担克莱佩达港被中国控制。」

张慈(综合报导)