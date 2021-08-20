不顾北京反对 台日将举行安全对话

(德国之声中文网) 根据台日媒体报导，台日的执政党将各派两名议员在周五(8月27日)首次举行被称为「二加二」的线上安全对话。这个消息遭到北京谴责。

根据报导内容，台湾民进党和日本自民党将将在周五举行安全会议的虚拟会谈。即将与会的民进党议员罗致政告诉法新社：「这是日本方面第一次发起此类对话，我们将讨论外交、国防和区域安全问题。」

同时也是民进党国际事务部门负责人的罗致政补充说，会谈将讨论包括中国在内的地区安全问题。

台湾代表还有民进党立法院外交及国防委员会立委蔡适应。而日本自民党方面的出席人士则是外交部会会长、参议员佐藤正久(Masahisa Sato)和自民党国防部会会长、众议员大冢拓(Taku Otsuka)。

自民党负责外交事务的议员佐藤正久告诉《金融时报》，由于日本正式承认北京而不是台北，因此对话是部长级会谈的一种替代形式。

报导引用佐藤的话说，会谈是必要的，因为台湾的未来将对日本产生「严重影响」。他说：「这就是我们认为目前台湾局势的重要性。」

北京强烈反对

中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌重申「台湾是中国领土不可分割的一部分，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来」。

他说：「台湾问题事关中日关系政治基础。日方在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，尤其需要谨言慎行。」

法新社报导，日本与美国一样也因中国对台湾的剑拔弩张而变得越来越紧张。在最近的一份国防白皮书中，东京将日本的安全与台湾的安全直接联系起来，打破了多年的先例。

近年来，北京在外交、军事和经济压力上加强施压实质上自治的民主政体台湾。中国的战斗机和具有核能力的轰炸机现在经常飞入台湾的援助防御区，而官媒则定期发表社论，发誓台湾将在任何入侵中被迅速击败。

最近的社论将华盛顿从阿富汗的混乱离开作为美国不能被依赖来保护台湾的证据。台北和华盛顿拒绝了这种说法，并表示双方关系「坚如磐石」。

美国副总统哈里斯在25日的越南河内之行时表示，美国将找到新的方法来「提高对北京的压力」，两天内第二次指责中国在有激烈争议的亚洲水域欺凌别的国家。

(综合报导)

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