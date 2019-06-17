不顾北京反对 何韻诗现身联合国批中国专制

(德国之声中文网) 香港知名歌手何韻诗周一(7月8日)在联合国人权理事会发言。她介绍了香港「反送中」运动遭到镇压，并呼吁联合国招开紧急会议保护香港民众，并且将中国从人权理事会除名。这件事受到媒体广泛的报导。

事实上，何韻诗在5年前就因为支持香港的民主运动被中国封殺，当时她在中国的人气直线上升，还举办了100多场演唱会。不过随着她參加了香港雨伞运动，呼籲在香港真普选，北京政府封杀何韵诗，將她的歌曲從串流媒體網站下架。她表示，被列入黑名单使她每年的收入减少了数十万美元。

从事業越來越依賴中国市場的名人看来，中国封杀何韻詩的處罰是中共發出的警告，这个政权无法容忍任何政治异议。所以多数明星都远离政治，但也有一些人选择支持北京政府，並得到了回報。对一位明星而言，支持人权和民主代价沉重。面对其他艺人，像是谭咏麟在「撑警集会」上说「不想谈政治」，何韵诗也引用同样「反送中」艺人黄耀明的评论，说谭咏麟是自欺欺人。事实上，30年前六四事件发生时，香港艺人发起《民主歌声献中华》声援学生，谭咏麟与众多艺人也在台上演出。

过去许多艺人碰上与北京相左的敏感议题不是道歉发声明，就是赶紧撇清关系。何韵诗为什么不一样? 她表示，选择发声一直都让她感到释放。 「我感到很自由，」根据《纽约时报》，何韻诗不久前接受采访时说：「对我来说，一切都是为了人民，为了人民被赋予的权力，为了让他们相信，我们能够掌握自己的命运。 」

对于何韻诗来说，言论自由和其他公民自由让香港有别于中国其他城市。 她除了在抗争中站在第一线，这几年也不断向国际发声。 她在奥斯陆自由论坛发表演讲、写专栏、接受外媒采访，也利用她的影响力，向全世界表达香港人的不满。 这次她则更站上联合国舞台，在人权理事会发言。

何韵诗在联合国说了什么?

何韻诗90秒发言中遭中国代表打断两次，先反对她「在发言中将香港与中国并列，挑战了一个中国原则，违反联合国宪章」，后指她「无端攻击中国『一国两制』制度」。会议主席冰岛驻日内瓦大使艾斯普朗得 (Harald Aspelund) 给了一些温柔的提醒，但让何继续发言。

何韻诗在发言中表示，香港的民主和人权正受到严重打击，2百万人上街反对修订《逃犯条例》，担心中国干预香港司法。她提到警方向和平抗议民众发射橡皮子弹和催泪弹。她赞扬7月7日九龙游行参与者用创新的抗议手法接触中国大陆的遊客。她称，很多中国人被「洗脑」，误以为香港人只是暴徒和反华者。

她指出，香港自主权移交以来，有6名议员被取消资格，有活动人士被拘捕监禁，还有香港书商被跨境绑架。她指责中国「不惜一切代价阻止香港的民主」，从没有真正的普选，到由北京任命和控制的特首，中国拒绝履行在联合国注册的《中英联合声明》。她甚至说，一国两制名存实亡，强调香港正处于成为另一个中国的城市的危险边缘，可能完全失去言论自由。「这是我们捍卫这个城市的关键点。」

何韵诗在会前接受美联社采访，她表示，除了香港，中国在新疆和西藏也存在严重侵犯人权的行为。 她说：「这是一个非常严重的问题，也是一个全球性的问题.....很多政府因为害怕政治和经济报复保持沉默。」

她说自己挺身而出付出了代价，过去几年停止商业活动，也无法前往中国。但她强调会继续发声。「香港警方仍在过度使用暴力」，「只要香港政府继续无视所发生的一切，假装没事，那么我坚信抗议活动就不会停止。」

何韵诗的发言是自去年美国退出以来人权理事会后有关中国最尖锐的批评。美国特朗普政府抱怨人权理事会成员中有太多违反人权的国家而退出。

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



夏立民/罗法 (综合报导)