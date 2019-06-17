不顾北京反对 何韻诗现身联合国批中国专制

香港艺人何韻诗到联合国「反送中」，还呼吁人权理事会除名中国。她在中國被长期封杀。在「商人无祖国」的逻辑中，为什么何韵诗敢置广大的中国市场于不顾?
(德国之声中文网) 香港知名歌手何韻诗周一(7月8日)在联合国人权理事会发言。她介绍了香港「反送中」运动遭到镇压，并呼吁联合国招开紧急会议保护香港民众，并且将中国从人权理事会除名。这件事受到媒体广泛的报导。
事实上，何韻诗在5年前就因为支持香港的民主运动被中国封殺，当时她在中国的人气直线上升，还举办了100多场演唱会。不过随着她參加了香港雨伞运动，呼籲在香港真普选，北京政府封杀何韵诗，將她的歌曲從串流媒體網站下架。她表示，被列入黑名单使她每年的收入减少了数十万美元。
从事業越來越依賴中国市場的名人看来，中国封杀何韻詩的處罰是中共發出的警告，这个政权无法容忍任何政治异议。所以多数明星都远离政治，但也有一些人选择支持北京政府，並得到了回報。对一位明星而言，支持人权和民主代价沉重。面对其他艺人，像是谭咏麟在「撑警集会」上说「不想谈政治」，何韵诗也引用同样「反送中」艺人黄耀明的评论，说谭咏麟是自欺欺人。事实上，30年前六四事件发生时，香港艺人发起《民主歌声献中华》声援学生，谭咏麟与众多艺人也在台上演出。
过去许多艺人碰上与北京相左的敏感议题不是道歉发声明，就是赶紧撇清关系。何韵诗为什么不一样? 她表示，选择发声一直都让她感到释放。 「我感到很自由，」根据《纽约时报》，何韻诗不久前接受采访时说：「对我来说，一切都是为了人民，为了人民被赋予的权力，为了让他们相信，我们能够掌握自己的命运。 」
对于何韻诗来说，言论自由和其他公民自由让香港有别于中国其他城市。 她除了在抗争中站在第一线，这几年也不断向国际发声。 她在奥斯陆自由论坛发表演讲、写专栏、接受外媒采访，也利用她的影响力，向全世界表达香港人的不满。 这次她则更站上联合国舞台，在人权理事会发言。
何韵诗在联合国说了什么?
何韻诗90秒发言中遭中国代表打断两次，先反对她「在发言中将香港与中国并列，挑战了一个中国原则，违反联合国宪章」，后指她「无端攻击中国『一国两制』制度」。会议主席冰岛驻日内瓦大使艾斯普朗得 (Harald Aspelund) 给了一些温柔的提醒，但让何继续发言。
何韻诗在发言中表示，香港的民主和人权正受到严重打击，2百万人上街反对修订《逃犯条例》，担心中国干预香港司法。她提到警方向和平抗议民众发射橡皮子弹和催泪弹。她赞扬7月7日九龙游行参与者用创新的抗议手法接触中国大陆的遊客。她称，很多中国人被「洗脑」，误以为香港人只是暴徒和反华者。
她指出，香港自主权移交以来，有6名议员被取消资格，有活动人士被拘捕监禁，还有香港书商被跨境绑架。她指责中国「不惜一切代价阻止香港的民主」，从没有真正的普选，到由北京任命和控制的特首，中国拒绝履行在联合国注册的《中英联合声明》。她甚至说，一国两制名存实亡，强调香港正处于成为另一个中国的城市的危险边缘，可能完全失去言论自由。「这是我们捍卫这个城市的关键点。」
何韵诗在会前接受美联社采访，她表示，除了香港，中国在新疆和西藏也存在严重侵犯人权的行为。 她说：「这是一个非常严重的问题，也是一个全球性的问题.....很多政府因为害怕政治和经济报复保持沉默。」
她说自己挺身而出付出了代价，过去几年停止商业活动，也无法前往中国。但她强调会继续发声。「香港警方仍在过度使用暴力」，「只要香港政府继续无视所发生的一切，假装没事，那么我坚信抗议活动就不会停止。」
何韵诗的发言是自去年美国退出以来人权理事会后有关中国最尖锐的批评。美国特朗普政府抱怨人权理事会成员中有太多违反人权的国家而退出。
夏立民/罗法 (综合报导)