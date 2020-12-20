 不顾争议！首尔修法禁止向朝鲜投放宣传品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2020

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时政风云

不顾争议！首尔修法禁止向朝鲜投放宣传品

韩国内阁批准一项禁止向朝鲜投放过境宣传品的法案。首尔方面称，该修正案是出于保护边境地区居民生命安全的需要。

Südkorea Aktivisten schicken Ballons nach Nordkorea

韩国一项修正法案规定，今后向朝鲜放飞宣传气球将被判刑或罚款

(德国之声中文网）韩国内阁通过法案，禁止向朝鲜投放过境宣传品、物品或钱币。韩国外交部发言人本周二向记者表示，首尔政府将加强与包括美国在内的国际社会的交流，详细解释作出该决定的原因，避免造成误会。

本月初，韩国国会通过《朝韩关系发展法》修正法案，规定对跨境向朝鲜投放宣传品者最高可判处3年监禁或高达3000万韩元罚款（折合约27000美元）。修正法案还禁止用高音喇叭对朝进行宣传。作为对朝心理战的一部分，韩国军方曾在毗邻朝鲜的边境地区架设高音喇叭对朝喊话，内容包括新闻、广播剧、韩国歌曲以及直接批评朝鲜领导人的言论等等。2018年韩朝两国领导人峰会后，韩国拆除了这些传播范围可达10公里的高音喇叭。

据韩国国际广播电台报道，韩国外交部发言人表示，修正法案不适用于从第三国向朝鲜投送反平壤宣传品的行为。

人权人士：修正法案葬送言论自由

韩国通过的《朝韩关系发展法》修正法案招致人权人士的批评，被指葬送言论自由权利。但试图改善与朝鲜关系的韩国政府则辩称，投放宣传品可能激怒朝鲜，为保护三八线附近居民的人身安全，这一禁令必不可少。

Südkorea Park Sang-hak Luftballon-Aktivist

一名脱北者在边境地区向朝鲜施放传单

今年6月13日，金正恩胞妹金与正要求首尔禁止脱北者向朝鲜境内投放宣传品，并称他们是“人渣”。为显示其严厉立场，朝方数天后还炸毁位于开城的韩朝联络办公室。几天后，韩国总统文在寅即宣布，政府将制定新法，禁止针对朝鲜的宣传行为。

批评者认为，修正法该过分满足了北方的要求，政府轻易就对来自北方的威胁和压力作出了让步。

《朝韩关系发展法》修正法案计划于三个月后生效。生效前，政府准备出台相关指南。

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    七十年前的朝鲜战争

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    七十年前的朝鲜战争

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    七十年前的朝鲜战争

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


乐然（综合报道）

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