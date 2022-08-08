不顧台灣總統反對 夏立言執意率團訪中

（德國之聲中文網）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演。在这一背景下，國民黨副主席、前陸委會主委夏立言週三（8月10日）上午率團前往中國大陸訪問，引發爭議。

台灣中央社報導，夏立言在出發前接受媒體訪問，提到此趟目的是去大陸關懷台灣民眾。另外，他提到不會因為一時的演習就卻步，也不會去考慮到選情的問題；至於是否會與官方見面，則「客隨主便」。

根據國民黨公布的行程顯示，夏立言此趟將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，此為台人在陸工作、生活及求學集中之地，預計21日結束隔離後開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台。

國民黨發出新聞稿表示，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」。此行早已於數月前就安排，當時並無法預知會有國際友人訪台、對岸實施軍演等情況，行程都是由黨部方面主動規劃。只求能協助在中國大陸的台灣民眾解決困難，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。

根據台灣《聯合報》報導，對於此趟出訪，身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文在民進黨中執會表示，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望；國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

台灣陸委會表達遺憾

針對國民黨副主席夏立言率團訪中，台海正處敏感時機，陸委員會週三（8月10日）再次表達非常遺憾，再次呼籲國民黨要避免落入中共統戰與「以武促統迫談」的陷阱，維護臺灣整體利益。

台灣陸委會表示，「中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆」，台灣陸委會呼籲國民黨赴陸，「應明確公開向中方表達嚴正譴責」，傳達我方強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統迫談」的陷阱。

陸委會提到，對中共在台灣周邊持續軍演、威脅台灣人民生命財產安全，並侵害台海及區域安全情勢表示再次抗議，「這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及台灣人民均強烈反感」。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



台灣陸委會：對台政策白皮書「一廂情願、罔顧事實」

就在夏立言啟程前往中國之際，中國國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申對台政策。

白皮書指出，「台灣是中國的一部分的事實和現狀」，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

台灣陸委會也在第一時間，對白皮書內容表達抗議。並稱，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯臺灣主權的粗暴行徑推諉其過。北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞臺海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對臺工作侷限。

（綜合報導）

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