不顧南方共同市場 烏拉圭將與中國簽自貿協定

（德國之聲中文網）南美洲國家烏拉圭的官員週四（7月21日）表示，無論有沒有南方共同市場（Mercosur）其他的合作夥伴加入，烏拉圭都將與中國達成自由貿易協定（FTA），但已有南美洲的其他國家對此表示反對．



法新社報導，當阿根廷在巴拉圭舉行的南方共同市場峰會上呼籲建立共同陣線時，烏拉圭總統波烏（Luis Lacalle Pou）堅持自己的立場，宣布烏拉圭和中國的代表團​​將在幾天內舉行會議，開始自由貿易協定談判。



烏拉圭的計劃似乎違反了2000年引入的「南方共同市場規則」。根據該規則，南方共同市場的成員國，必須與第三方共同談判集體貿易協議。



南方共同市場成立於1991年，是一個由阿根廷、烏拉圭、巴西和巴拉圭組成的四國集團，代表著一個擁有約3億人口的市場，其領土面積近1480萬平方公里。





波烏表示，有鑑於與歐盟在南方共同市場貿易協定方面，因缺乏進展所造成的「焦慮和不確定性」，他的國家將與中國一起前進。這主要由於一些簽署方對巴西森林砍伐的擔憂，導致2019年達成的該協議尚未獲得批准。



烏拉圭的主要出口產品包括牛肉、乳製品、木漿、大米和大豆。



波烏在與中國進行初步談判後說，「當然……我們打算做的第一件事是與南方共同市場對話，看看我們是否繼續在一起。」但他堅持認為，如果有需要，烏拉圭會單獨行動。



阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）21日表示，與中國這個擁有約 14 億人口的潛在市場的任何自由貿易協定，都應作為一個集團來尋求。



他堅持認為「個別解決方案」不是出路，他懇求道：「南方共同市場必須再活很多年，它必須永遠存在。」

烏拉圭恐效仿智利親中



路透社報導，多年來，北京一直在尋求與南美新興市場建立更緊密的貿易關係，這在很大程度上是為了為其不斷增長的經濟，獲取包括穀物和石油在內的原材料。





而與台灣有外交關係的巴拉圭，也是台灣在南美洲唯一的邦交國，也呼籲南方共同市場團結，並對中國產品可能以優惠關稅進入，可能會威脅巴拉圭和阿根廷以及巴西的產業表示擔憂。



智利國家政治及戰略研究學院（ANEPE）教授向駿，今年初在台灣媒體《關鍵評論網》曾撰文指出，南美洲的智利不僅於1970年成為南美洲第一個與中國建交的國家，2005年更成為第一個與中國簽訂自由貿易協定的拉美國家。



此後，智利於2018年加入中國的「一帶一路」，成為中國企業進入南美洲的重要門戶。而智利在與中國簽署自貿協定之前，雙邊貿易往來每年還不到60億美元，但15年後，雙邊貿易數字超過450億美元，且享有貿易順差。



向駿說，烏拉圭三分之一出口的目的地為中國，肉類、穀物和羊毛是對華出口的主要貨物，2019年新冠疫情爆發前，中國對優質烏拉圭牛肉需求同比翻了一番。中國向烏拉圭則出口汽車、化工產品和工業機械等。在烏拉圭首都蒙特維多的街道上，更有可能看到中國製造的比亞迪（BYD）汽車，而不是奔馳（Mercedes-Benz）。



此外，向駿也認為，烏拉圭能否如願和中國簽署自由貿易協定，不僅將影響南方共同市場的經貿開放程度，也將影響台灣在南美僅存的邦交維繫。



（綜合報導）

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