不顧北京集結軍隊 百万港人風雨中上街

(德国之声中文网) 民阵8月18日的反政府集会仍吸引大批港民上街。主办方宣传有170万人参与。这也是暨民阵公布6月有两场1百万和2百万人遊行后，再一次有百万人上街。

活动开始没多久人潮已挤爆维园。1小时之后定点集会开始变成「流水式」集会。随后各大街道，包含有10几条车的告士打道也挤满人潮。

今日活动宣告结束前没有衝突发生，港警也保持低调。主办方民阵代表梁颖敏说:「我们希望今天不会有任何混乱局面，向全世界证明香港人也可以完全和平(抗争)。」

民阵此前组织了3次大规模遊行。不过在那之后，由于沮丧的示威者认为政府持续拒绝回应5大诉求，抗争运动中的警民衝突愈来愈严重。这次香港警方批准了集会，却没有批准遊行。但由于维园已经塞爆，满街的示威者只好「流动式」集会。过度拥挤的状况下，大众运输一度停摆。

维园装不下的人群

根据民阵发出的声明稿，集会主题是「煞停警黑合作，落实五大诉求」，强调过去两个多月来「香港人被香港政府和香港警察羞辱够了」，并说「中国式镇压民众的手段已经活现在香港警察身上」。

声明中特别提到，反对抗争的港警代表和和立法会议员称示威者是「蟑螂」，令人联想到「纳粹德国政府指犹太人为老鼠、卢旺达大屠杀时胡图族政府称图西族人为『蟑螂』。」有违香港在国际社会的文明形象。

民阵要求保安局李家超、警务处处长卢伟聪、行动处处长邓炳强和新任副处长刘业成，下台负责，并重申

「反送中」运动的5大诉求。

根据《香港01》报导，民阵召集人岑子杰表示，要让特首林郑月娥知道，市民「可勇武，可和理非」。他说:「警方违反武力指引，使用不合理的武力，但投诉警察科只会『自己人查自己人』，故必须要成立独立调查委员会还原真相。」

民阵召集人岑子杰认为，818行动遭警方不合理禁制，无法争取游行。但人潮若以超过维园可容纳范围，会由立法会议员协助市民走岀维园参与。

上周部份示威者占领机场，部份活动失控上演暴力场面后，示威活动强度似乎已有减弱。周日的活动显示「反送中」运动是否仍有广大的支持的观察指标。

周六晚上，警方与示威者在旺角警察局短暂对峙。但这次警方并没有发射催泪瓦斯。警方称，发射了一发布袋弹。有抗议者表示，周六异常的平静是因为他们正在为周日的活动养精蓄锐。

民阵线在6月举办了两场据称有一百万和两百万人次的和平遊行。这次在铜锣湾繁华的购物区，维多利亚公园再次举行集会，也让人关注会有多少人参与。

香港维园818

北京再次谴责美国

中国人大外事委员会发言人尤文泽痛斥支持「反送中」运动的美国议员， 批评他们把暴力犯罪美化成争取人权和自由，香港警察执法、打击犯罪被歪曲成暴力镇压，又威胁在美国国会推动通过《香港人权与民主法》，此举严重违反法治精神，属双重标准，是「对中国内政的粗暴干涉」。他强调，「香港事务属中国内政，香港的长期繁荣稳定绝不是任何外部势力横加干涉所能改变」。

美国国会若通过《香港人权与民主法案》，可能影响美国赋予香港的特殊地位。美国总统特朗普也可以简单地发布一个行政命令，暂停香港的特殊地位。不论是何种做法都可能会让现在的美中贸易战雪上加霜。

建制派「反暴力、救香港」集会

支持香港政府的「守护香港大联盟」8月17日在金钟政府总部旁的添马公园举办「反暴力、救香港」集会。主办方称，集会目的是「凝聚香港主流民意、反对暴力」 。主办方提出七大诉求，包括停止无休的非法游行、暴力行为、不合作运动，停止污损国旗国徽和破坏警署等行动。大会主办方称，活动共有47.6万人参与。警方数据则称，最高峰时有10.8万人参加。

《端传媒》报导，主办方称，参与者是「香港沉默的大多数。会中播放中华人民共和国国歌，并有艺人钟镇涛和张明敏等人上台支持。

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